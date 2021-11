Paola Di Benedetto, dopo la rottura con Federico Rossi tutti la vogliono: lei però ha già preso una decisione estrema.

Molti di voi avranno già sentito l’ultimo gossip che coinvolge Paola Di Benedetto e Ludovico Tersigni, i due nuovissimi conduttori di X-Factor Italia. Tersigni è il conduttore principale del talent show, la Di Benedetto invece lo segue “solo” nel post-puntata. Nelle ultime settimane i fans del programma hanno iniziato a parlare di un’ipotetica storia d’amore nata tra i due!

Paola Di Benedetto e Ludovico Tersigni, lei confessa tutto

I gossip nati nelle ultime settimane raccontano di una presunta storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Ludovico Tersigni. Nonostante i due non abbiano mai dimostrato nessun affetto particolare in tv, sui social qualcuno ha raccontato addirittura di averli visti mentre si baciavano appassionatamente in un locale a Milano. Le chiacchiere sono andate avanti per un po’, ma poi la Di Benedetto ha deciso di intervenire e porre fine alla storia: “Sono uscite delle notizie in questi giorni, ma sono fake news” ha spiegato. Lei e Ludovico, dunque, si sarebbero conosciuti sul set di X-Factor e il loro rapporto non sarebbe mai andato oltre le relazioni strettamente professionali.

Dopo la fine della storia con Federico Rossi a Paola sono stati attribuiti flirt con chiunque. Uno dei “preferiti” del suo pubblico sembra essere Stefano De Martino, che però sembra non aver mai superato definitivamente la separazione da Belen Rodriguez. A proposito del ballerino la Di Benedetto ha raccontato: “È una fake news, smentisco. Siamo amici, ci conosciamo da diversi anni, ma qualsiasi notizia possa essere uscita è completamente falsa”. La speaker radiofonica sembra non apprezzare più tutte queste attenzioni dal mondo del gossip: “Al momento non ho un fidanzato. Sono molto assorbita dalla mia attività lavorativa e, ultime parole famose, credo di non avere tempo per un fidanzato ora. Non è ciò che sto cercando in questo preciso momento della mia vita” ha detto ridendo.

È possibile che per Paola non sia stato facile salutare Federico Rossi, ma lei oggi appare forte e sicura di sé. In questo momento, ha spiegato, la priorità è il lavoro che per fortuna sta andando a gonfie vele!