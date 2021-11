Raimondo Todaro e Francesca Tocca tornano insieme ma urge una precisazione. Lei smentisce il marito e frena

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono di nuovo insieme. L’arrivo del ballerino, ex di “Ballando con le stelle”, nella scuola di “Amici” ha portato bene ed i due hanno finalmente ritrovato l’intesa dopo mesi difficili.

I due ballerini, infatti, si erano allontanati. Lui, secondo il gossip, poi smentito, tra le braccia di Elisa Isoardi, lei invece con Valentin Dumitru, ex allievo della scuola di Maria De Filippi. Se la Tocca ha vissuto un’intesa storia con il giovane, Todaro con la Isoardi non è andato oltre la simpatia e la sintonia artistica.

E così il loro nucleo familiare è stato ricostruito, ricongiungendosi per tornare a vivere insieme e felici insieme alla loro piccola Jasmine. C’è però una notizia sulla quale la Tocca ha voluto fare chiarezza e che ha smorzato gli animi dei fan.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, la verità del momento

Frena Francesca Tocca sull’arrivo di un secondo figlio con Raimondo Todaro. Non c’è nessuna gravidanza e né tantomeno il tentativo di cercarla. Su Instagram la ballerina di “Amici” è stata concisa ma precisa. Un messaggio per smentire le voci che la davano in dolce attesa e che parlavano di una seconda gravidanza.

“Ho letto articoli su articoli con dichiarazioni mai espresse riguardo la nostra vita privata, non sono in dolce attesa e al momento non lo stiamo cercando” ha scritto con determinazione Francesca smentendo ogni dichiarazione. Un argomento delicato quello della gravidanza ha chiarito ma anche “speciale e bello che in un futuro sarò io la prima ad essere felice di condividere con tutti voi”.

In tutto questo un po’ di colpa ce l’ha il marito, Raimondo Todaro che alle pagine di DiPiù ha parlato della felicità per l’amore ritrovato con la sua Francesca. Proprio per questo si è lasciato andare senza nascondere il suo desiderio di allargare la famiglia. Secondo il ballerino anche la piccola Jasmine non vedrebbe l’ora di avere un fratellino o una sorellina.

Proprio per questo il gossip si è scatenato ed è toccato a Francesca frenare l’entusiasmo di suo marito e chiarire la situazione.