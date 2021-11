“Ci fai morire” Roberta Morise, fondoschiena e lato A in primo piano: sagoma pericolosissima – FOTO

Roberta Morise, la splendida showgirl in uno scatto da togliere il fiato. Bellissima come sempre e super accattivante.

Roberta Morise, la splendida showgirl riesce in ogni scatto a far parlare di sé. Dai lineamenti mediterranei e dal fisico strabiliante, è una delizia per chiunque la guardi. I fans devono ancora riprendersi dalla sensualità sprigionata dalle foto con costumi mini e che lasciavano intravedere le incredibili bellezze.

Adesso che la bella stagione è solo un ricordo, Roberta continua a farsi ammirare, per lei le temperature invernali non sono un problema. I suoi outfit infatti sono un sogno e lasciano scoperto quanto basta per mandare in tilt il web. Come l’ultimo post dove i pensieri peccaminosi sono inevitabili.

Roberta Morise, la FOTO sprigiona l’eros più nascosto

Bellissima, da togliere il fiato…Roberta Morise è sicuramente l’emblema della seduzione. In questa foto raggiunge livelli altissimi di bellezza ed eleganza, sempre strizzando l’occhio ovviamente alla sensualità. L’eros non manca mai; l’abito nero che la avvolge è molto attillato e questo di fatto accentua le sue curve. La foto è scattata di profilo mentre Roberta con sguardo enigmatico si dirige verso l’obiettivo.

La luce naturale che entra dalla finestra rende lo scatto ancora più bello e prezioso e non lascia nessun dettaglio in secondo piano. La sagoma che ne viene fuori è pericolosissima perché Roberta è messa di profilo ed è possibile osservare il lato A e B contemporaneamente. I commenti sono tantissimi, i fans sono in visibilio e non riescono a riprendersi, le frasi infatti lasciate sotto il post sono molto semplici, tutti mirati alla bellezza della Morise.

“Non saprei che scrivere❤️🔥fossi in grado, inventerei un aggettivo che racchiude tutto quello che già hanno scritto in tanti😍❤️” o ancora “Sei sempre più Bella e Perfetta AMORE MIO e Luce dei miei occhi❤️😍 Più ti guardo e più mi piaci da morire” La Morise fa vittime, ma mai come chi in maniera schietta ammette: “Ci fai morire Roberta.”