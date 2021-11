Sophie Codegoni, la FOTO in intimo che ti stravolge la giornata: mai visto un fondoschiena così…

Sophie Codegoni, l’ultimo scatto apparso tramite le Instagram stories ha letteralmente sconvolto i fan: mai visto un fondoschiena così…

Il percorso di Sophie Codegoni al “Grande Fratello Vip” sta proseguendo non senza qualche intoppo. La modella milanese, che aveva trovato un valido appoggio in Gianmaria Antinolfi, sembrerebbe nuovamente ai ferri corti con quest’ultimo. L’ex tronista, che pur si era dichiarata attratta dal manager partenopeo, non riesce proprio a tollerare il suo atteggiamento.

Nonostante la Codegoni non sembri aver bisogno dell’appoggio del pubblico, le sue pagine social continuano a tenere viva l’attenzione dei fan, con l’obiettivo di sostenere la bella modella. Di recente, per attirare ulteriormente l’attenzione degli utenti, nelle Instagram stories è apparsa una sconvolgente foto in intimo…

Sophie Codegoni, la FOTO in intimo che ti stravolge la giornata: da non perdere

