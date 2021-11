Myrea Stabile continua a conquistare tutti con i numerosi scatti che pubblica sul suo profilo di Instagram: l’ultimo ha fatto record di likes in pochi minuti

Vi ricordate di Myrea Stabile? L’abbiamo vista tutti qualche mese fa all’Isola dei Famosi, dove ha spiazzato tutti. Quando saltò fuori il suo nome tra i membri del cast, furono in molti a partire prevenuti su di lei. Infatti la ragazza arriva da La Pupa e Il Secchione, lì ricopriva il ruolo della ragazza poco colta e per questo motivo è stata vittima di diversi pregiudizi per molti mesi. Quando è entrata a far parte del programma nessuno mai avrebbe scommesso un centesimo su di lei e invece alla fine ha conquistato proprio tutti.

Myrea Stabile, dopo l’Isola dei Famosi conquista tutti sui social

Myrea, dopo essere tornata a casa, ha ripreso in mano i suoi social che ha trovato con diversi migliaia di followers in più ad aspettarla impazienti di viversela nel quotidiano.

Qui Myrea condivide attimi di vita di tutti i giorni insieme alle persone che la seguono, le sue serate con gli amici o gli eventi a cui viene invitata. L’ultimo scatto risale proprio ad una serata di lavoro a cui ha partecipato, un evento di Joe Malone a cui lei si è presentata con un outfit in total black che ha spiazzato tutti. Ma è il suo sorriso quello che ha colpito l’attenzione di tutti: dolce e amorevole come sempre, ha fatto breccia nel cuore dei suoi numerosi fans che la seguono con affetto e con costanza.

La foto ha raggiunto tantissimi likes e migliaia di commenti di apprezzamento: ogni giorno che passa, Myrea sui social diventa sempre più seguita e più amata.