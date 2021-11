Spuntini perfetti per spezzare la fame senza assumere calorie

Avvertite spesso fame durante il giorno, ma non volete eccedere nelle calorie con spuntini grassi? Abbiamo quello che vi serve

Gli spuntini sono inevitabili durante la giornata, quante volte capita di avvertire fame e cedere a merendine o spuntini poco sani? Capita tantissime volte, a metà mattinata, nel pomeriggio e anche la sera dopo cena. Bisogna però resistere alla tentazione di mangiare cibi poco salutari e prediligere spuntini più sani e meno calorici. Evitare quindi dolci e qualsiasi cosa che si trova in frigo.

Scopriamo alcuni spuntini salutari e gustosi

Esistono spuntini salutari che non mettono a rischio il sapore e il gusto. Scopriamo quali sono. Al primo posto troviamo il miele, è un alimento che dona moltissimo valore nutrizionale ed è capace di potenziare l’attività cerebrale. Aumenta anche i livelli di serotonina. È indicato come dolcificante per tisane.

Si tratta anche di un disintossicante per il fegato e calmante della tosse, è ottimo anche per le ossa. Abbiamo poi la frutta secca che è molto gustosa e anche nutriente. In particolare le noci, mandorle, pistacchi e pinoli sono ricchi di proteine e fibre, ma anche acidi grassi mono e polinsaturi che aiutano a contrastare l’insorgenza di diabete e anche obesità.

Sono fonte di sali minerali e contengono vitamina E che combatte i radicali liberi, hanno proprietà antiossidanti e favoriscono anche il rinnovo cellulare. Come spuntino possono essere anche mescolate con lo yogurt. Passiamo poi ai fiocchi di avena che danno tanta energia. Eliminano tossine e regolano la flora intestinale. Sono ricchi di fibre e sono tanto nutrienti. Contengono carboidrati ma non hanno colesterolo aggiuntivo. Contengono poi la vitamina B1, ferro e fosforo. Donano un immediato senso di sazietà. Il pane integrale è utile per mantenere la linea ed è anche saporito.

I carboidrati non vanno mai eliminati dalla dieta perché danno energia, quindi due fette di pane integrale con della marmellata sono un ottimo spuntino. Infine abbiamo le uova che oltre ad essere squisite in tutti i modi, sono ricche di proteine e donano un senso di sazietà. Possono essere consumate sia al mattino, che al pomeriggio o sera in vari modi. Alla coq, strapazzate, in forma di frittata o omelette.