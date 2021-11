Stefania Orlando, ospite di “Casa Chi”, si è lasciata andare ad una rivelazione scioccante in merito al “GF Vip”: “Non lo rifarei perché…”

Di settimana in settimana, l’appuntamento con “Casa Chi” regala ai telespettatori sorprese più che gradite. Rosalinda Cannavò, conduttrice del format, ha recentemente intervistato la sua ex compagna d’avventura Stefania Orlando, con la quale ha condiviso l’esperienza del “GF Vip”.

La showgirl, che ha partecipato all’ultima edizione di “Tale e Quale Show”, si è sottoposta alle domande dei giornalisti, ai quali non ha mancato di fare delle rivelazioni a dir poco sconvolgenti. In particolare, i fan sono rimasti colpiti dalla risposta fornita a Gabriele Parpiglia in merito all’esperienza del “GF Vip“: “Non lo rifarei“. Quali sono i motivi?

Stefania Orlando, l’amara confessione sul “GF Vip”: “Non lo rifarei perché…”. Pubblico sconvolto

Stefania Orlando, con grande piacere da parte di Rosalinda Cannavò, è stata ospite dell’ultima puntata di “Casa Chi”, durante la quale ha ripercorso le recenti esperienze televisive. Gabriele Parpiglia, primo giornalista ad intervistarla, non si è lasciato sfuggire la possibilità di domandarle di “Tale e Quale Show”: “Sinceramente, i Gemelli di Guidonia meritavano la vittoria?“. Un quesito a cui la showgirl ha risposto in totale franchezza.

“Assolutamente sì. Si sono dimostrati bravissimi cantanti ed imitatori. Hanno una simpatia travolgente e, umanamente, sono umili e disponibili“: queste le parole di Stefania, che nei confronti dei suoi colleghi ha dimostrato grande sportività. In seguito, Parpiglia ha posto all’ospite una domanda scomoda in merito al “GF Vip”: “La rifaresti come esperienza?“.

L’ex concorrente del reality show, nel replicare, non ha esitato nemmeno per un istante: “No, non la rifarei“. Di fronte all’imbarazzo di Rosalinda, che non sapeva come gestire una simile esternazione, la Orlando si è affrettata ad aggiungere: “Perché se entro nuovamente non esco più!“.

Stefania, che ha confessato di aver vissuto delle intense emozioni all’interno della casa, serba un bellissimo ricordo dell’esperienza come gieffina. Un percorso che, a detta della showgirl, le ha permesso di riscoprirsi sotto ogni punto di vista.