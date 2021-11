Valentina Vignali conquista il mondo dei social network con una fotografia da brividi: il vestitino non copre, si vede tutto!

Valentina Vignali è una cestista italiana conosciuta al grande pubblico per le sue comparsate in televisione. La bellissima ragazza ha preso parte infatti ad un’edizione del ‘Grande Fratello’: il reality è da sempre uno dei più visti dai telespettatori. La classe 1991 è dotata di un fascino irresistibile e di un corpo che strega costantemente i fan.

In questi anni, la Vignali ha posato per playboy Italia e ha aperto un profilo Instagram su cui condivide scatti da fantascienza. Questa sera, la 30enne ha mandato in visibilio il suo bacino d’utenza con uno scatto da paura in cui indossa un vestitino che copre davvero ben poco.

Valentina Vignali, il vestitino non copre e niente reggiseno: si vede tutto

