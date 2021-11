Torta pere e noccioline, un dessert irresistibile adatto per le feste natalizie

Questo dolce è tratto da “La fabbrica delle torte” di Catherine Kluger, una pasticciera molto famosa. Oggi vi proponiamo la sua versione golosa.

Catherina Kluger è un ex avvocato diventata una pasticciera famosa. La sua cucina si concentra su una filosofia bio e la sua torta pere e noccioline è tratta da “La fabbrica delle torte”, il suo libro di ricette. Questo dessert è un esplosione di sapore ed è perfetto da servire in tavola quando ci sono ospiti. Scopriamo allora come riprodurre a casa questo dolce.

Ingredienti e preparazione per la torta pere e noccioline

INGREDIENTI (4 persone)

1 Base pasta sucrée precotta

200 g Farina

120 g Burro molto freddo

80 g Zucchero a velo

25 g Mandorle in polvere

1 Uovo

1 Pizzico di sale

250 ml Latte

60 g Zucchero semolato

1 Uovo

2 Tuorli

20 g Amido di mais

85 g Burro di noccioline

Per le pere affogate

2 Pere

50 g Zucchero semolato

1 Baccello di vaniglia

PREPARAZIONE (2 ore e mezzo)

Preparare come prima cosa la base di pasta sucrée e poi cominciare a lavorare la crema pasticciera, scaldando il latte in una casseruola e versandone una piccola quantità sulle uova (uno intero con i 2 tuorli), l’amido di mais e lo zucchero. Mescolare bene e poi riversare tutto nel latte e lasciar cuocere per un paio di minuti finché il composto non diventa denso.

Spegnere il fuoco e aggiungere il burro di noccioline. Versare la miscela sulla base della torta e lasciar riposare in un luogo fresco per 2 ore. Preparare un sciroppo leggero, scaldando 500 ml d’acqua con 50 g di zucchero e i semi di un baccello di vaniglia che va aperto e raschiato.

Sbucciare e togliere il torsolo alle pere e poi tagliare a spicchi. Immergere per 5-10 minuti nello sciroppo, facendole rimanere sode. Tagliare poi ogni spicchio in tre o quattro e distribuirli sopra la torta. Passare le pere con un pennello bagnato dentro lo sciroppo per renderle lucide. Servire fredda.

Questo dolce può anche essere preparato in versione monoporzione, tutta la procedura è scritta nel libro di ricette di Catherine Kluger. La pasticciera prepara anche tante ricette salate, tutte squisite.