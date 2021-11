Armando Incarnato ha portato delle segnalazioni nell’ultima puntata di Uomini e Donne. Maria De Filippi interviene e lo manda a sedere: “Non sei credibile”

Armando Incarnato ha vissuto un momento davvero molto particolare nell’ultima puntata di Uomini e Donne. Tutto è cominciato quando si è seduto al centro dello studio con Marcello e gli ha comunicato di aver ricevuto delle segnalazioni su di lui. Marcello aveva detto di non essere andato in vacanza quest’estate e Armando ha portato in studio una foto di lui, risalente al 1° agosto e con il mare alle sue spalle. Alla fine è venuto fuori che è stato tutto un enorme fraintendimento e che lì, Marcello, era insieme ai suoi amici.

Uomini e Donne, Armando Incarnato porta delle segnalazioni: interviene Maria De Filippi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Casa di carta” il finale di stagione che colpirà tutti: parla Pedro Alonso (Berlino)

Dopo la curiosità iniziale, tutti in studio hanno capito che si trattava di una segnalazione fasulla e che l’accanimento di Armando su Marcello stava diventando davvero ingiustificato. Lui è stato molto carino e ha cercato di capire da dove provenissero queste segnalazioni, considerando che non ha amici di Napoli che potrebbero riferire certe cose ad Armando.

A questo punto è intervenuta Maria De Filippi, che ha rivelato ad Armando di non aver preso seriamente la sua segnalazione perché la fonte da cui proviene sono vent’anni che cerca di fare gossip sul programma e dunque non è per niente credibile. A questo punto, Armando si è sentito mortificato e nonostante il suo orgoglio, si è ritrovato nella condizione di dover chiedere scusa a Marcello.

Per l’imbarazzo, il cavaliere del programma si è fatto scappare qualche lacrima ma Maria lo ha consolato dicendogli di credere assolutamente nella sua buona fede.