Valentina Ferragni, dopo il ricovero torna a splendere sui social: con un abito elegante e un po’ di trucco, con la sua cicatrice è solo più bella di prima

Valentina Ferragni ha vissuto dei mesi davvero molto difficili. Tutto è cominciato con la comparsa di un brufolo sulla sua fronte, che ha continuato ad occupare la sua fronte per così tante settimane da portarla a consultare un dermatologo che provò a prescriverla una cura che non ha avuto alcun successo. Infatti dopo diverse visite, Valentina è stata ricoverata. Prima le hanno detto che si trattava di una cisti e alla fine di un tumore maligno alla pelle, che per fortuna è stato preso appena in tempo.

Valentina Ferragni sempre più bella: la cicatrice è solo un valore aggiunto

Valentina adesso è ritornata a casa e alla sua vita, con questa evidente cicatrice sulla fronte. Stavolta non ha più intenzione di nasconderla con filtri o con ritocchi, infatti ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha spiazzato tutti: lei, in abito da sera, con il segno rosso sulla fronte. Nonostante questo ha avuto tantissimi likes e altrettanto complimenti: “Con la cicatrice sei ancora più bella“.

Parole di cui Valentina ha certamente bisogno in questo momento così critico della sua vita. A starle vicino in questo momento così difficile è il suo fidanzato Luca che la ama alla follia e la sua famiglia che non l’hanno mai lasciata da sola.

Luca infatti non fa altro che riempirla di complimenti sotto tutti gli scatti che pubblica: la sua priorità al momento è far stare bene la sua fidanzata, farla sentire bellissima e soprattutto amata.