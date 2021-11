La showgirl americana ha pubblicato un post nel quale ha messo in mostra la sua bellezza condita da quel tocco di semplicità che non guasta. Tuttavia i dettagli non passano inosservati…

Justine Mattera ha mandato in visibilio il suo pubblico di Instagram grazie ad una serie di scatti dove ha messo in mostra tutta la sua proverbiale bellezza.

La sosia di Marilyn Monroe nacque a New York ma le sue origini sono italiane, dopo essersi laureata alla Stanford University in Letteratura italiana e inglese, si è trasferita a Firenze nel 1994 per specializzarsi in Lingua e Letteratura italiana.

Per mantenersi inizia a lavorare come modella e da lì inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo. La sua celebrità arrivò nel 1996 quando fu notata da Paolo Limiti che la volle nel suo show per la somiglianza che aveva con la star hollywoodiana, Marilyn Monroe. I due furono sposati dal 2000 al 2002 ma fu la differenza di età a non favorire questo matrimonio.

Nel 2009 Justine si sposò nuovamente, stavolta con l’imprenditore Fabrizio Cassata, dal quale ebbe due figli: Vivienne Rose e Vincent.

Justine Mattera: una delizia per gli occhi di chi la guarda!

La sexy showgirl americana ha pubblicato una serie di scatti che hanno lasciato senza fiato i suoi numerosissimi followers: indossa un maglione bianco con dei fiori rossi, un paio di jeans e dei tacchi a spillo rossi che le danno quel tocco di sensualità e femminilità. Posa seduta a terra mettendo in risalto le sue gambe chilometriche e tiene in mano un paio di occhiali da sole.

Nella seconda foto cambia posa: ginocchia unite, scatto centrale e sguardo verso il cielo.

Si prosegue con altre tre foto: in una mostra il suo sorriso migliore, in un’altra indossa gli occhiali e si arruffa i capelli dando quel tocco di seduzione in più.

Ma un utente le scrive: "Solo chi si fa vedere nudo non ti nasconderà mai ciò che pensa".

Migliaia di like e commenti per lei nel giro di pochi minuti: “Sei irresistibile!”, chiosano i fans.