Wanda Nara e Mauro Icardi, l’amore esplode di nuovo. Mentre tutti parlano dell’intervista sul tradimento, la coppia appare così sui social

Complesso, travolgente, contrapposto, mutevole: l’amore spesso assume sfumature improvvise, come sanno bene anche Wanda Nara e Mauro Icardi. Ma ogni rapporto ha dinamiche e regole proprie, che solo i diretti interessati conoscono. Unicamente i coinvolti possono avere il disegno completo del territorio di gioco, nel quale è difficile addentrarsi per chiunque ne sia estraneo.

Per queste ragioni, a causa della notorietà della loro relazione, la coppia ha deciso di condividere le serie problematiche affrontate nell’ultimo periodo, offrendo la possibilità di giudicare i fatti dall’interno. Il tradimento dell’attaccante con la celebre attrice argentina China Suarez è ormai da tempo di dominio pubblico, precisamente da quando la showgirl ha appreso dell’accaduto.

È attraverso un post impetuoso e decisamente esplicito che la moglie, nonché agente del calciatore, dà la notizia ai 10 milioni di followers che seguono la sua pagina Instagram. Un fulmine a ciel sereno che si imbatte su di loro, fino a richiedere un accordo di divorzio, che entrambi arrivano a firmare. Wanda Nara fugge da Parigi per raggiungere Milano in seguito alle rivelazioni sul chiacchierato incontro, e Mauro Icardi prova l’impossibile per riconquistare la sua dolce metà.

Riesce nel suo intento, come dimostrano anche l’ultimo scatto pubblicato sui social, dove il sentimento tra i due risplende di una luce rinnovata. E mentre i fan ammirano nuovamente la passione esplodere tra i due, non si perdono l’intevista esclusiva con i nuovi attesissimi dettagli.

Wanda Nara e l’intervista: la sua versione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

È stata trasmessa su Telefe l’intervista parziale di Susana Gimenez a Wanda Nara, per riservare alla piattaforma Paramount Plus la versione integrale. La showgirl racconta i primi momenti in cui ha preso conoscenza dell’infedeltà del marito, proprio attraverso una chat rimasta salvata sul telefono del marito.

Immediato il pentimento di Mauro Icardi, che definisce l’accaduto come “l’errore della sua vita“, ma tanto non basta per calmare la furia della moglie ferita. Fortunatamente la storia volge a un lieto fine, con il riavvicinamento tra i due e la ritrovata fiducia da parte della showgirl, che torna a condividere su Instagram la felice quotidianità accanto al suo compagno.

L’ultimo post della showgirl è dedicato proprio all’amore ritrovato del marito, con il quale posa in uno scatto casalingo, per la gioia dei fan. Seduti sul divano, in compagnia del componente “a quattro zampe” della famiglia, si abbracciano in un’immagine che racconta molto della loro rinnovata armonia.

Ma qualche dubbio sorge spontaneamente, stimolato proprio dall’esplosiva bellezza di Wanda Nara, che riesce ad apparire sempre come un perfetto sogno di sensualità: cosa poter volere di più?