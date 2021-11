“X Factor”, Emma interrompe Ludovico Tersigni durante la diretta: “È una me**a di schifo”. Il motivo è sconvolgente

Il quinto Live di “X Factor” è iniziato nel segno delle grandi emozioni. Ad aprire la puntata, l’attesissimo ospite Ed Sheeran, che ha fatto ballare gli spettatori ed il pubblico da casa sulle note di “Shivers“. Ludovico Tersigni, che è parso alquanto elettrizzato dalla presenza del cantante, è addirittura riuscito a strappargli delle frasi in italiano: “Mi piace Milano, ma Roma mi piace di più“.

Dopo il siparietto che ha coinvolto la star inglese, che tornerà a deliziare i fan durante la pausa tra le due manches, la gara è entrata nel vivo con l’esibizione degli artisti sulle note dei rispettivi inediti. Dopo le performances di Fellow e de Le Endrigo, la coach Emma ha interrotto Ludovico Tersigni per esprimere un proprio pensiero. La veemenza della salentina ha lasciato di stucco tutti i colleghi del tavolo.

“X Factor”, Emma interrompe il conduttore durante la diretta: “È una me**a di schifo”

La puntata di “X Factor” di questa sera si preannuncia scoppiettante e intensa. Gli artisti in gara, nel corso della prima manche, si esibiranno portando sul palcoscenico il loro secondo inedito. Al termine delle performances, il televoto decreterà i due concorrenti meno graditi dal pubblico, il cui destino sarà deciso dal ballottaggio finale. Nella seconda manche, coloro che si salveranno interpreteranno invece delle cover. Anche al termine di questa fase, uno dei protagonisti di “X Factor” dovrà dire addio per sempre alla possibilità di accedere alla semifinale.

Quest’oggi, 25 novembre, è però anche la giornata in cui si commemora la violenza contro le donne. Emma Marrone, unica donna al tavolo dei giudici, ha ricordato al pubblico femminile il numero attraverso cui denunciare eventuali atti di violenza o soprusi. Nel momento in cui Ludovico Tersigni stava spostando nuovamente l’attenzione sulla gara, la cantante ha inaspettatamente ripreso la parola, per gridare un malessere fino a quel momento taciuto.

“Possiamo evitare che sia solo una giornata, e che tutti i giorni ci sia un’attenzione?“, ha esordito Emma, con la voce che tradiva l’emozione. “Le parole hanno un peso e sono delle armi” – ha proseguito la Marrone, mentre tutto il pubblico di “X Factor”, ipnotizzato, la ascoltava – “Va bene esprimere un’opinione, ma ci sono modi e modi. Dobbiamo evitare le cattiverie gratuite per aiutare la società ad uscire da questa me**a di schifo“. Gli spettatori, che hanno compreso e condiviso il discorso di Emma, non hanno esitato ad applaudirla al termine del monologo.

Ludovico Tersigni, dopo aver ringraziato la coach per le sue toccanti parole, ha ripreso il controllo della diretta. La gara, che quest’oggi sarà ancora più intensa a causa della doppia eliminazione, non mancherà di regalare ulteriori colpi di scena.