Adriano Celentano torna in televisione, ma la Rai non sembra essere così sicura della scelta: in passato si è rivelato un flop.

Adriano Celentano sembra essere pronto a tornare in Rai. L’emittente televisiva pare non essere riuscita a rilanciarsi con giovani promesse, e per questo potrebbe tornare sui suoi passi e richiamare a sé figure più mature e vecchio stampo. La prima a rendere pubblica la notizia è stata Claudia Mori, che ha annunciato la possibilità di un ritorno in tv durante la presentazione della collaborazione tra Mina e Celentano: “The Complete Recordings”, in uscita il 26 novembre.

Adriano Celentano torna in Rai, l’83enne non molla

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Regina Elisabetta in difficoltà: svelati pesanti retroscena. Accade l’impensabile, la Royal Family trema

“Qualcosa bolle in pentola, ma Adriano non mi dice niente” ha detto Claudia Mori. “È da un anno che lo vedo impegnato e dice sempre che sta mettendo ordine sul computer” ha raccontato, confessando però di non avere idea di cosa si tratti. Adriano Celentano non ha mai nascosto il fatto di essere intenzionato a cercare fama in tv, ma dopo il flop di Adrian, serie tv pubblicata nel 2019, non è detto che la Rai sia pronta a raccoglierlo. “Dipende se glielo faranno fare” ha detto appunto la Mori. “Ultimamente qualche censura su di lui c’è stata, in particolare dopo Rockpolitik. Da parte di Adriano l’idea c’è, ma bisogna essere in due per realizzarla: artista ed editore. Lui sta pensando a tornare in Rai”.

La serie “Adrian” nel 2019 si era rivelata un flop, ottenendo pochissimi ascolti e moltissime critiche. Anche se alcuni gossip parlano della possibile presenza di Celentano a Sanremo 2022, la Rai non ha mai rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito ad un ritorno in tv del cantante. Oltre a tutto ciò, Celentano ha ormai 83 anni ed è un’artista ormai poco seguito dalle generazione più giovani, di cui invece ci sarebbe grande bisogno all’interno di una televisione che dimostra di essere sempre più vecchia e fuori moda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> “Amici 21”, Todaro furioso dopo la lezione: allievo a rischio eliminazione

Insomma, non sappiamo cosa aspettarci. Ci auguriamo ovviamente che Celentano riesca a realizzare i suoi sogni, magari lasciando spazio anche ai tanti giovani che ogni giorno studiano e si impegnano per portare sul piccolo schermo programmi più utili e freschi delle banali serie televisive autoreferenziali.