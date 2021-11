La showgirl ha voluto raccontare uno dei momenti più brutti che vissuto nella sua lunga carriera: “Pensavo di non farcela”.

Alessia Marcuzzi è una delle showgirl e conduttrici più amate dagli italiani.

Per anni sulla cresta dell’onda, presentando trasmissioni di successo che l’hanno resa una vera e propria beniamina per molti telespettatori.

Una delle conduttrici più longeve della televisione italiane, proprio in questa stagione ha lasciato Mediaset dopo 25 anni e proprio in questi giorni si vocifera di una sua possibile co-conduzione al ”Festival di Sanremo” al fianco del direttore artistico Amadeus.

Alessia Marcuzzi nel corso di questi anni è stata al timone di programmi di successo come ‘‘L’isola dei famosi’‘ e ‘‘Le iene’‘.

Proprio durante il suo impegno nel noto programma d’inchiesta ha vissuto uno dei momenti più difficili della sua carriera. Non è stato facile e lei stessa l’ha ammesso durante la “Alex in the box”, sul suo profilo Instagram.

Alessia Marcuzzi: “Pensavo di non farcela”

Proprio sul popolare social network, Alessia Marcuzzi ha rivelato ai suoi 5,2 milioni di followers qual è stato il momento più duro che ha vissuto.

Si tratta della morte di Nadia Toffa, scomparsa il 13 agosto del 2019 a causa di un brutto male.

Alla domanda: “Qual è stata la situazione più difficile che hai dovuto affrontare nella tua carriera?”, posta da uno degli utenti della conduttrice.

La risposta è stata perentoria: “Sicuramente la scomparsa di Nadia è stato il momento più brutto. E’ stato difficilissimo a livello emotivo e pensavo di non riuscire a farcela… non volevo urtare la sensibilità della sua famiglia”.

Un momento molto difficile per chiunque abbia conosciuto una donna con il coraggio, la forza e la solarità di Nadia Toffa che purtroppo ha dovuto arrendersi a un brutto male.