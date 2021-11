I due gieffini si sono resi protagonisti di un massaggio erotico che ha acceso i bollenti spiriti. E’ durato più di un’ora!

Alex Belli e Soleil Sorge sono senza dubbio i due protagonisti assoluti di questa edizione del ”Grande Fratello Vip”.

Due personaggi dalla personalità spiccata che sanno sempre come mettersi al centro dell’attenzione e far parlare di sè.

Ad essere molto discusso è il loro rapporto: ”un’amicizia speciale” come loro stessi l’hanno definita ma che spesso ha superato il limite oltre il quale non bisognerebbe andare, almeno secondo il pensiero di Delia Duran.

La moglie di Alex Belli, infatti, è pronta a varcare la soglia della porta rossa per mettere in chiaro alcune cose rispetto al rapporto dei due inquilini della Casa. Ma ancora non ha visto quello che è successo nelle ultime ore. Come reagirà?

Alex Belli e Soleil Sorge: la passione è alle stelle!

Alex Belli e Soleil Sorge si sono resi protagonisti di un massaggio ad alto tasso erotico.

L’attore ha fatto distendere l’influencer italo-americana sul lettino e l’ha cosparsa di olio. Le ha slacciato il reggiseno e ha iniziato a massaggiarle prima la schiena scendendo fino al suo lato B che non ha ”risparmiato”. Poi le cosce, i piedi…

Infine, l’ha fatta girare riallacciandole il reggiseno e iniziandole a massaggiare le spalle e il petto, sfiorandole il lato A, più e più volte.

I due sono rimasti in silenzio per tutto il tempo del massaggio che è durato più di un’ora e si sono scambiati sguardi languidi. Infine Alex Belli ha iniziato a massaggiarle e accarezzarle il volto avvicinando il suo viso a quello dell’ex di Gianmaria Antinolfi.

Le temperature sono salite alle stelle. Chissà cosa ne penserà la moglie dell’attore alla vista di questo momento intimo di cui si è reso protagonista suo marito insieme alla sua rivale in amore. Non ci resta che attendere la sua reazione venerdì quando avrà terminato la quarantena e potrà finalmente avere un confronto con loro all’interno della casa più spiata d’Italia.