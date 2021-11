Ambra Angiolini e Francesco Renga sono tornati insieme, fans increduli

Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno deciso di riunirsi per un’occasione speciale: i fans non potevano sperare in un ritorno migliore!

Sappiamo tutti che Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono ormai lasciati definitivamente, e come molti si aspettavano in poco tempo sono nati i gossip che vogliono vedere Ambra tornare tra le braccia di Francesco Renga. I due sono stati insieme per molti anni, dal 2004 al 2015, e hanno avuto anche due bambini. Dopo la separazione il cantante ha deciso di non rendere pubblica nessuna sua storia d’amore, mentre lei è finita tra le braccia del pessimo allenatore della Juventus. Oggi, per la gioia dei fans, sembrano esserci serie possibilità di rivedere Renga e la Angiolini insieme!

Francesco Renga ed Ambra Angiolini di nuovo insieme, si spera in un ritorno di fiamma

Non si tratta di un ritorno di fiamma, purtroppo. Sebbene Renga ed Ambra abbiano sempre dimostrato di volersi ancora molto bene, entrambi sembrano anche decisi ad andare avanti con le proprie vite senza tornare indietro. La Angiolini sicuramente non ha nessuna intenzione di rincontrare Allegri, ma potrebbe invece decidere di trascorrere un po’ di tempo con l’ex fidanzato Francesco Renga. I due, infatti, hanno deciso di tornare uno al fianco dell’altra per la campagna di raccolta fondi contro il Coronavirus SOSteniamo Brescia.

Brescia è una delle città che sono state più duramente colpita dal virus, ed è anche il luogo dove il cantante ha trascorso quasi tutta la sua infanzia. Renga, infatti, è nato a Udine ma si è trasferito nella città lombarda quando aveva appena due anni. “Si è svegliata una splendida umanità e solidarietà, nuovo sentimento che unisce tutti. Questo è bello perché si era persa anche tra noi cantanti. Ho risentito colleghi che non sentivo da anni” ha raccontato a proposito della campagna SOSteniamo Brescia. La Angiolini, inoltre, ha partorito lì i loro due figli Jolanda e Leonardo.

Non è possibile capire se i due sono davvero solo amici, o se si possa sperare in un vero e proprio ritorno di fiamma. Sicuramente i fans della coppia non potevano sperare in occasione migliore per rivederli insieme!