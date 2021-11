“Io la amo”, Ambra Lombardo e il posteriore da urlo: i fan in tilt – VIDEO

Ambra Lombardo condivide con i fan un disagio attraverso un post su Instagram che non passa inosservato. Cosa le è successo?

Abbiamo conosciuta Ambra Lombardo nel 2004 quando partecipò a “Miss Italia”, arrivando seconda. Successivamente è tornata in televisione come concorrente al “Grande fratello vip” nel 2016 ma è stata eliminata dopo qualche puntata. La sua ultima comparsa sul piccolo schermo è avvenuta a “La pupa e il secchione” 2021.

Si definisce modella e insegnante, di origine siciliana e da tempo trasferitasi a Milano. E’ molto attiva sui social dove vanta di più di duecentomila follower.

Ambra Lombardo, la posa accattivante che non passa inosservata – VIDEO

Ambra Lombardo è molto attenta a mantenersi in forma e non perde occasione di condividere la sua passione con il web attraverso video e foto dei suoi allenamenti. L’ultimo post è infatti un filmato dove mostra alcuni esercizi, tra questi uno che non riesce proprio a fare.

“Qual è l’esercizio che odi di più? Il mio è il Plunk. Non tengo posizione neanche per 10 secondi e neanche pregando i santi!”. Ha scritto sotto al video che è già diventato virale, vista la posizione. Per l’occasione indossa un completino sportivo nero, un top nero e un paio di leggings corti. I capelli legati le scoprono completamente il volto.

“Sei stupendamente bellissima e sensuale”, qualcuno ha commentato e poi ancora “Prof io la amo”. Qualcun altro ha aggiunto cuori, fiamme e applausi per la modella che è sempre pronta a stupire i suoi fan.

Il pubblico si chiede se la Lombardo tornerà mai in televisione, per il momento non ci sono dettagli al riguardo e la sua vita sui social è sempre più attiva. Bellezza, sensualità e fascino con lei non mancano mai ed i fan non possono fare a meno di ammirare tutta la sua grandiosità.