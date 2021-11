“Amici 21”, l’allieva piange in casetta e sbotta: “Tutto questo è indecente”

Amici di Maria De Filippi, il risultato della gara di ballo crea scompiglio tra gli allievi nella casetta: Carola prende 3 e scoppia in lacrime

Oggi i ragazzi di Amici di Maria De Filippi hanno affrontato una nuova gara: questa volta è toccato ai ballerini, che hanno dovuto esprimere una emozione attraverso una coreografia. La gara è stata giudicata da Marcello ed è stata la conduttrice a comunicare i risultati ai ragazzi: Dario è arrivato primo, mentre Carola si è classificata ultima. La ragazza, che è una delle favorite tra i ballerini di quest’anno, non pensava di poter andare così tanto male e infatti è rimasta molto spiazzata nel vedere che l’è stato dato 3 come voto.

Inoltre, a parte il brutto voto, Carola andrà anche in sfida contro una ragazza e dunque potrebbe rischiare di perdere il suo posto nella scuola. Tutto ciò l’ha portata ad una profonda crisi, infatti si è alzata dagli spalti e si è allontanata dai suoi compagni per non farsi vedere sull’orlo di lacrime.

Maria ha cercato di consolare la ragazza, che stava già correndo dalla docente Alessandra Celentano per prepararsi alla sfida. Carola ha cercato di farle capire che non è tanto la sfida a spaventarla ma il brutto voto, che per lei è indecente perché in tutta la sua vita non ne ha mai preso uno così tanto basso.

Dunque, domenica andrà in onda la sfida di Carola che durante la settimana si è preparata duramente: riuscirà a tenersi il suo posto nella scuola o dovrà dire addio al programma?