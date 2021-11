“Amici 21” anticipazioni di domenica 28 novembre: due cantanti eliminati

Domenica 28 novembre andrà in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi: andiamo a vedere insieme le anticipazioni

Oggi è stata registrata una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, e se lo scorso appuntamento è stato difficile, questo è stato senza ombra di dubbio peggio per molti allievi della scuola. Gli ospiti di questa puntata sono stati Tancredi e Francesca Michelini: quest’ultima ha stilato una classifica in occasione della gara di canto. A classificarsi ultimo è stato Tommaso, che dovrà nuovamente affrontare una sfida la prossima settimana per tenersi il suo posto all’interno della scuola più spiata d’Italia.

Amici 21, anticipazioni della prossima puntata

Mattia non era presente in studio dopo aver ricevuto un provvedimento disciplinare da parte del maestro Raimondo Todaro: non ha potuto esibirsi perché, durante le prove, ha avuto un atteggiamento spocchioso e svogliato che ha fatto infuriare il suo insegnante.

Simone e Andrea hanno affrontato la loro sfida dopo essersi classificati ultimi nella gara di canto la scorsa settimana ed entrambi hanno perso la loro maglia: adesso i ragazzi della scuola dovranno accogliere due nuove allieve in casetta.

Nicol, Sissi e Luigi sono stati i tre vincitori della gara di canto di Francesca Michelin e i tre avranno occasione di esibirsi in studio la prossima settimana durante il daytime.

LDA invece si è esibito con la vecchia canzone assegnata dalla Pettinelli, stavolta l’ha fatta originale e senza barre.

C’è stata anche una gara di ballo dove si è classificata ultima Carola, e adesso bisogna capire cosa le succederà. Probabilmente affronterà una sfida la prossima settimana, per cui dovrà lavorare davvero tanto.