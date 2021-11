I telespettatori dovranno salutare Barbara D’Urso che lascerà il timone di “Pomeriggio 5”. Ecco cosa sta accadendo in Mediaset e chi prenderà il suo posto

Nuovi cambiamenti in casa Mediaset e a farne le spese è ancora una volta una delle principali figure di Canale 5. Parliamo di Barbara D’Urso che, dopo essere stata costretta a modificare i contenuti del suo programma -focalizzati ora maggiormente su cronaca, attualità e informazione- si ritrova a dover salutare i telespettatori. Per alcune settimane non ci sarà lei al timone di Pomeriggio 5 e, secondo indiscrezioni, questo sarà un modo con il quale Mediaset tasterà le acque per il futuro. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa sta accadendo.

“Pomeriggio 5” saluta Barbara D’Urso: chi ci sarà al suo posto

I telespettatori di Canale 5 dovranno salutare Barbara D’Urso, almeno per qualche settimana. Questa è l’annuncio che arriva da Mediaset e che coinvolgerà la nota presentatrice. In concomitanza con le feste natalizie Pomeriggio 5 cambierà volto e a guidare il programma di informazione non sarà la sua tradizionale padrona di casa.

Fino a gennaio sarà la nota giornalista Simona Branchetti a condurre il contenitore pomeridiano che per l’occasione prenderà il nome di Pomeriggio 5 News. Solo alcuni giorni fa indiscrezioni vedevano quest’ultima alla guida di Mattino 5 al posto di Federica Panicucci ma Mediaset ha preferito lasciare la trasmissione mattutina nelle mani di Francesco Vecchi.

I due giornalisti prenderanno rispettivamente il comando di Pomeriggio 5 News e Mattino 5 News e accompagneranno il pubblico per tutto il periodo festivo. Per il momento non è dato sapere se con il nuovo anno l’azienda di Pier Silvio Berlusconi decida di apportare delle modifiche definitive alla conduzione dei due programmi. Ad oggi pare riconfermato il ritorno a gennaio di Barbara D’Urso e Federica Panicucci al timone delle trasmissioni.

Tuttavia questo potrebbe rappresentare anche un esperimento da parte di Mediaset per tentare di consolidare la propria linea editoriale, studiata quest’anno per contenere trasmissioni più mirate all’informazioni e all’attualità. Da qui la decisione di lasciare in mano ai due noti giornalisti Mattino 5 e Pomeriggio 5, due dei programmi cardine della rete principale.