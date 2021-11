“Sei il sogno di ogni notte”, Belen Rodriguez in intimo sul letto: tutte le grazie sono in vista – FOTO

Belen Rodriguez conquista tutti in camicia da notte: lo scatto che ha fatto record di likes in pochissimi minuti su Instagram

Belen Rodriguez è senza ombra di dubbio la showgirl più amata dell’ultimo decennio. In questo periodo è nuovamente al centro dell’attenzione per la nascita della sua seconda bambina, Luna Marì, che ha già fatto breccia nel cuore del suo pubblico che la segue da quando era a malapena una ragazzina appena arrivata in Italia per cercare fortuna. Ad oggi la sua vita sembra andare a gonfie vele, anche se in questo periodo si vocifera di una crisi con Antonino Spinalbese, il ragazzo che ha conquistato il suo cuore più di tutti gli altri.

Belen Rodriguez in camicia da notte spiazza tutti: record di likes

Belen aveva raccontato a Verissimo che Antonino era riuscita a conquistarla in un modo incredibile, arrivando dove mai nessun altro era stato in grado di fare. Infatti, dopo anni di partner con cui le cose non sono andate come sperava, è stato Antonino a farle venire voglia di riprovare ad avere una famiglia. Per questo, solo pochi mesi dopo l’inizio della loro relazione, hanno deciso di provare ad avere un bambino.

Purtroppo da quando è nata la bambina è scoppiata una crisi tra i due, crisi che è stata confermata dall’assenza di Antonino ad alcune feste della famiglia Rodriguez. Intanto Belen sui social continua ad essere presente e gli scatti che pubblica raggiungono sempre tantissimi consensi. L’ultima foto, in camicia da notte, ha fatto record di likes in pochissimi minuti.

I commenti sotto al suo ultimo post non si sprecano: “Incredibile il modo in cui sei sempre più bella, nonostante gli anni stiano passando anche per te“.