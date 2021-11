“Pensa solo agli ascolti”, bufera su Maria De Filippi. La scena andata in onda ha indignato il pubblico

Il pubblico di “Uomini e Donne” è furioso con Maria De Filippi: la scena trasmessa quest’oggi ha superato ogni limite tollerabile

Da diversi anni, ormai, il pubblico che segue “Uomini e Donne” si dimostra alquanto insofferente nei confronti dei teatrini che, quotidianamente, vanno in onda su Canale Cinque. Maria De Filippi, volto di riferimento della trasmissione, ha puntato tutto sulle dinamiche che coinvolgono Gemma e Tina. Quest’ultime, di puntata in puntata, non mancano di attaccarsi vicendevolmente e di dar vita a siparietti a dir poco scoppiettanti.

Gli utenti, che tramite le pagine social hanno la possibilità di interagire con gli autori, nelle ultime ore se la sono presa direttamente con la conduttrice. La scena andata in onda nella puntata odierna, secondo i fan, avrebbe superato qualsiasi tipo di limite morale. Che, per la De Filippi, sia giunta la fine di un’era?

Bufera su Maria De Filippi: la scena andata in onda ha indignato il pubblico

L’assenza della dama torinese, durante la puntata odierna di “Uomini e Donne“, si è fatta decisamente sentire. La conduttrice, prima di dedicare spazio ad Ida e Diego, ha fatto notare a Gianni e Tina un avvenimento a dir poco sconvolgente: “Gemma non è presente in studio“. Dopo essersi collegata con la protagonista del parterre femminile, la De Filippi ha dato modo alla Galgani di spiegare le ragioni della sua assenza inaspettata: “Purtroppo il Covid ha colpito anche me, ma fortunatamente sto bene“. La Cipollari, che sembrava alquanto divertita dalla situazione, non ha mancato di deridere la sua acerrima nemica.

“Tranquilla Gemma, al tuo posto adesso metterò la tua controfigura: la mummia“, ha annunciato Tina, prima di chiamare a gran voce un operatore affinché le proprie volontà fossero esaudite. “Maria, questa cosa non la accetto proprio. Anche in una situazione del genere, lei trova il modo per mancarmi di rispetto“: queste le proteste della Galgani, che non sono riuscite ad ostacolare le intenzioni di Tina. La Cipollari, dopo aver posizionato la mummia al posto di Gemma, ha salutato la dama con queste parole: “Buona guarigione, c’è lei che ti sostituisce“.

Se il pubblico in studio sembrava alquanto divertito dalla scenetta, da casa i telespettatori non erano affatto dello stesso avviso. Tramite la pagina Facebook del programma, gli utenti hanno espresso i loro pareri in merito all’assurdità del siparietto andato in onda, fino a prendersela con la conduttrice stessa. “Maria che permette queste cose? Assurdo“, “Alla De Filippi queste pagliacciate piacciono assai, pensa solo a fare ascolti“: queste le critiche del pubblico social.

Indubbiamente, l’atteggiamento di Maria De Filippi rispetto a queste dinamiche appare sempre piuttosto ambiguo. Pur rimproverando bonariamente l’opinionista, la presentatrice non fa nulla di concreto per contenere la sua esuberanza. Che il pubblico si sia stancato delle solite scenette?