Maria De Filippi si sta preparando a questa nuova edizione di C’è Posta Per Te. Proprio in questo periodo sono in corso le trattative con gli ospiti per le puntate

Manca pochissimo all’inizio di “C’è Posta Per Te” e i telespettatori non stanno più nella pelle. Mancano un po’ quei freddi sabato sera, trascorsi a casa sotto le coperte a commuoversi ascoltando le storie raccontate da Maria De Filippi.

Come ogni anno avrà inizio a gennaio, poco dopo le feste di Natale. E, anche questa volta, ci saranno degli ospiti d’eccezione a fare sorprese a chi li segue e li ammira. Proprio in questo momento, sono in corso tutte le trattative per decidere quali saranno gli ospiti delle dieci puntate.

C’è Posta Per Te: i prossimi ospiti di Maria De Filippi

Per il momento sono stati confermati due ospiti: il primo sarà Paolo Bonolis, storico conduttore Mediaset conosciuto per la sua ironia tagliente. Questa volta vivrà un momento molto emozionante e, a sua volta, commuoverà la persona che riceverà una sorpresa da parte sua.

Il secondo ospite invece sarà Can Yaman, attore di ”Bittersweet” e di ”Daydreamer – Le ali del sogno”. Probabilmente è stata proprio Maria a farlo innamorare dell’Italia, quando un paio di anni fa lo ha ospitato per una sorpresa nel programma. Da allora lui ha deciso di non tornare più a casa, ha trovato l’amore con Diletta Leotta per un certo periodo di tempo e ora vive a Roma. La sua vita in Turchia e le fiction in cui recitava oramai sembrano solo un lontano ricordo.

In ogni puntata ci saranno due ospiti, dunque non ci resta che attendere per scoprire quali saranno i prossimi protagonisti che prenderanno parte a questa nuova stagione del programma.