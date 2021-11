Come sempre Chiara Francini sa essere non convenzionale. Il look che attira e lascia tutti di stucco. Ha un uccello proprio lì

Solo una personalità ironica e brillante come lei poteva prendere le redini di una trasmissione come “Drag Race Italia”, la versione nostrana, appunto, del cult di RuPaul. Chiara Francini su Discovery+ giudica la sfida tra drag queen insieme a Tommaso Zorzi e Priscilla.

Una grande soddisfazione per l’artista che ha accettato subito il ruolo. “Essere stata chiamata a fare il giudice significa che il mio percorso artistico è stato compreso – ha detto a Rolling Stone – È stata come una benedizione, un dieci sulla pagella. Una pacca sulla spalla della mamma che ti dice: ‘Hai fatto bene’”.

Grande gioia, insomma, per essere parte attiva del talent più colorato e luminoso della tv italiana, una vera novità che mancava.

Chiara Francini

