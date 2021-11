Cristina Marino ha condiviso una serie di fotografie in cui assume pose estreme: il suo outfit sportivo esalta le curve perfette.

Cristina Marino, per chi non la conoscesse, è una bravissima attrice nonché moglie di Luca Argentero: la coppia ha anche una figlia di 1 anno e mezzo. La classe 1991 esordì ad appena 14 anni nel film di Federico Moccia ‘Amore 14’: negli anni dopo ha poi preso parte a pellicole come ‘Casa e Bottega’ e ‘Vacanze ai Caraibi’.

La sua bellezza è davvero sconvolgente e non a caso la 30enne ha anche una carriera da modella e sfila sulle passarelle di tutta Italia. Immancabile poi la sua presenza anche sui social network: gli scatti che condivide sono davvero fenomenali. Questa sera, la nativa di Milano ha fatto rapidamente salire la temperatura sul web con alcune fotografia fantastiche in cui indossa un outfit sportivo che mette in risalto le sue forme devastanti. Per lei, subito in arrivo numeri mostruosi.

Cristina Marino strepitosa: pose estreme e outfit illegale

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Super gnocca!” Valentina Vignali, vestitino da infarto e niente reggiseno: intrigante…si vede tutto! – FOTO

Cristina, poco fa, ha deciso di provocare diversi mal di testa condividendo in rete delle fotografie pazzesche. L’attrice è in tenuta d’allenamento: l’outfit sportivo esalta le sue curve e scopre il suo décolleté atomico. Tra lato A da impazzire e didietro perfetto, gli utenti non sanno più dove guardare.

La Marino ci mette del suo e assume pose estreme che mandano in visibilio i followers. Il post non è passato inosservato e ha raccolto più di 6mila likes in pochissimo tempo. I fan stanno elogiando il suo fisico perfetto, i suoi addominali scolpiti e le sue forme procaci. Scatti così entusiasmano la platea con velocità imbarazzante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Federica Pellegrini, l’acqua le sfiora la parte più bella. La FOTO è V.M.18 anni: “Ti stimola…?”

Domenica scorsa, l’attrice incendiò Instagram postando alcuni scatti in cui era in versione sexy tra i fornelli: senza reggiseno lasciò davvero tutti senza parole.