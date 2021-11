Depressione invernale: alcuni rimedi per combatterla in modo efficace

Durante l’inverno è più facile sviluppare la depressione, il motivo sono le giornate che si accorciano e il freddo, vediamo allora come combatterla

Quando arriva l’inverno e le giornate diventano più corte e le temperature più fredde, cominciano i malumori e la depressione. È facile avvertire un senso di tristezza e sconforto. Ma niente paura perché ci sono alcuni rimedi che risolveranno il problema in poco tempo. Esistono delle abitudini che se adottate, possono fare davvero la differenza nel ritrovare il buonumore.

5 modi per combattere la depressione invernale

Un modo per uscire dal circolo vizioso della depressione causata dall’assenza di luce, è propria quello di fare un bel pieno di luce. Approfittare quindi delle ore con il sole fino alla fine. Anche senza uscire di casa si può fare, basterà aprire le tapparelle e concedersi qualche momento sulla terrazza al sole.

Esistono anche luci artificiali che svolgono lo stesso effetto del sole dando buonumore. Curare l’alimentazione è un fattore importante tanto quanto, bisogna scegliere con cura gli alimenti che decidiamo di portare in tavola. Meglio optare per cibi nutrienti e leggeri che riscaldino l’organismo. Sono indicate quindi le carni bianche, la frutta, le verdure e il pesce.

Ovviamente anche le zuppe e i legumi. Meglio evitare cibi grassi e alcolici. Un altro metodo efficace per combattere la depressione e sentirsi meglio oltre che in forma, è quello di praticare attività fisica. Questa aumenta i livelli di serotonina, endorfina e dopamina che invece si abbassano quando si è depressi. Inoltre il corpo diventa più scolpito e muscoloso.

I rimedi naturali sono un altro metodo efficace per combattere la depressione oltre che i malanni della stagione. È possibile assumere integratori naturali, ginseng e anche la pappa reale. Anche la citronella aiuta attenuando la stanchezza. La ravensara invece rafforza il sistema immunitario, la lavanda poi allontana lo stress. Non bisogna dimenticarsi nemmeno degli oli essenziali che svolgono azioni benefiche.

Come ultimo metodo per combattere la depressione invernale, c’è il semplice ma mai scontato prendersi cura di se. Questo aiuta a ritrovare il sorriso sempre. Bisogna concedersi un momento per truccarsi, curarsi i capelli e aumentare la propria autostima e il benessere. Anche un massaggio o un trattamento possono davvero far ritrovare il buonumore. Ma anche dedicare del tempo a qualcosa che si ama, alle proprie passioni.