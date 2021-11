Diletta Leotta ha condiviso uno scatto che sta facendo impazzire davvero tutti: la conduttrice indossa una canotta che fatica a contenere le forme.

Diletta Leotta continua ad impressionare sui social network: la siciliana, fin dalla sua iscrizione su Instagram, ha postato con frequenza scatti esplosivi mettendo in mostra il suo fisico con facilità imbarazzante. La nativa di Catania si allena sempre con grande motivazione (i filmati dei suoi workout sbarrano gli occhi degli ammiratori) e i risultati sono ben visibili sul suo corpo.

La 30enne è pronta per una nuova avventura professionale: il volto di Dazn fa parte del cast di ‘Chi ha incastrato Babbo Natale’, affiancando attori dal calibro di Alessandro Siani e Christian De Sica. Il film uscirà tra qualche settimana e i fan già non vedono l’ora. Diletta, in ogni modo, ha nuovamente accelerato i battiti cardiaci dei suoi fans con una foto monumentale.

Diletta Leotta di profilo è spettacolare: canotta mini, che bombe!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Ce l’hai enorme”, Emma Marrone infiamma i social: le trasparenze non lasciano nulla all’immaginazione – FOTO

Diletta, questo pomeriggio, ha infuocato nuovamente il mondo dei social network condividendo una foto da urlo. La conduttrice e giornalista è di profilo e offre quindi una panoramica del suo corpo perfetto. Le forme fanno esplodere gli schermi degli utenti del web.

Nonostante l’arrivo dei primi freddi, la siciliana è ancora in canotta: il suo “outfit” offre visuali straordinarie e non riesce a contenere le sue bombe da paura. “Tanta roba…“, ha scritto un utente riferendosi alla procacità della 30enne. “Ti adoro meraviglia delle meraviglie”, “Sono senza parole”, “Sei bellissima”, si legge ancora. La catanese sta sponsorizzando un noto marchio di tecnologia e mobile e ha tra le mani uno smartphone di ultimissima generazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Rosalinda Cannavò, la proposta di Zenga nel giorno del suo compleanno: la gioia è incontenibile – FOTO

La Leotta è già pronta per Natale: la classe 1991 ha mostrato sui social network l’albero che ha fatto per casa sua.