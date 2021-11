Dopo l’incidente che l’ha vista protagonista la scorsa settimana, Mara Venier è pronta a tornare a condurre “Domenica In”: tutte le anticipazioni sulla puntata di domenica 28 novembre

Grande spavento per Mara Venier nella scorsa puntata di Domenica In durante la quale è stata protagonista di una brutta caduta. Sebbene sia stata costretta a terminare improvvisamente la trasmissione per sottoporsi ad accurati controlli, la presentatrice ha rassicurato di stare bene e che tornerà per l’appuntamento di domenica 28 novembre. Per l’occasione una lunga lista di ospiti che intratterranno il pubblico di Rai 1. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Anticipazioni “Domenica In”: gli ospiti di domenica 28 novembre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Torna il consueto appuntamento con Domenica In e le anticipazioni diffuse da TvBlog ci permettono di dare uno sguardo al contenuto della prossima puntata. Una lunga lista di ospiti, musica e intrattenimento, e il ritorno di Mara Venier pronta a riprendere in mano la sua trasmissione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Amici 21”, Todaro furioso dopo la lezione: allievo a rischio eliminazione

Nella puntata di domenica 28 novembre verrà dato ampio spazio a Ballando con le Stelle. Ospiti in studio due protagonisti di questa edizione, Federico Fashion Style e Alvise Rigo, che parleranno della loro esperienza all’interno del programma. A discutere delle dinamiche e della puntata che andrà in onda sabato sera ci saranno anche Alba Parietti, Elisa Isoardi, Guillermo Mariotto e Rossella Erra.

Presente anche Sabrina Salerno che oltre a parlare della sua partecipazione a Ballando avrà modo di ripercorrere la sua vita e carriera in una lunga intervista. Mara Venier scambierà qualche chiacchiera anche con i protagonisti della serie “Blanca“, Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno.

Infine ospiti Flavio Insinna e Luca Trapanese, che racconterà la commuovente storia dell’adozione della sua bambina. Come di consueto non mancherà l’intrattenimento musicale grazie a Pierpaolo Pretelli che porterà sul palco la musica degli ABBA e in particolare i brani del musical “Mamma mia“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Elisa Isoardi torna in tv? Addio ad un’altra storica presentatrice

L’appuntamento con Domenica In è come sempre per le ore 14 su Rai 1. Mara Venier è pronta a tornare in studio per una puntata che si prospetta ricca di contenuti.