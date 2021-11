“La mia donna dei sogni” Kasia Smutniak, la FOTO che ti lascia di stucco!

La bellissima modella polacca ha postato di nuovo: questa volta si tratta di una foto che ha intasato l’intero web… che spettacolo!

Katarzyna Anna Smutniak, conosciuta come Kasia Smutniak, ha condiviso una nuova foto molto particolare: la bella influencer, infatti, viene immortalata mentre cucina ed assume un’espressione simile ad una simpatica emoticon.

Nella didascalia, infatti, la favolosa quarantaduenne ha scritto: “Emoji face in atto“.

Nell’immagine la talentuosa attrice viene inquadrata con il corpo di profilo ed il volto girato a favore di fotocamera: la foto leggermente mossa fa quasi pensare ad uno scatto rubato, in cui Kasia non era in posa.

Siete pronti a vedere il post più iconico che ci sia? Tenetevi forte, perché la visione sarà mozzafiato…

Kasia Smutniak, il mix perfetto tra bellezza e simpatia. Un fan le ha scritto: “Ti ammiro”

Se vuoi vedere la buffa foto di Kasia Smutniak vai a successivo