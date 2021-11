Dove si trova Charlene Di Monaco, il principe Alberto ha confessato

Charlene Di Monaco è ancora malata, suo marito il principe Alberto ha deciso di confessare tutto: la principessa sta malissimo.

Dopo i tanti gossip nati negli ultimi giorni, che addirittura parlavano di un tradimento da parte di Charlene di Monaco, il principe Alberto ha deciso di intervenire definitivamente sulla questione. Non è la prima volta che la famiglia reale interviene a proteggere Charlene, che a quanto pare soffre spesso di esaurimenti fisici e nervosi. Quest’ultima volta, però, tornata da un viaggio di volontariato in Sudafrica la principessa non si è più ripresa e oggi si trova ricoverata in una clinica privata lontana da casa.

Charlene Di Monaco ancora ricoverata, il principe Alberto smentisce i gossip

Il principe Alberto ha spiegato a People che la principessa Charlene è tornata dal Sudafrica molto provata dagli interventi chirurgici, a cui si era dovuta sottoporre a causa di un problema otorinolaringoiatrico. “Era chiaramente esausta, fisicamente ed emotivamente. Era sopraffatta e non poteva affrontare i doveri ufficiali, la vita in generale o persino la vita familiare” ha spiegato il marito. Sarebbe proprio questo il motivo per cui, pochi giorni dopo essere tornata a casa sua, Charlene ha deciso di allontanarsi di nuovo per ricevere cure medice in una clinica privata situata fuori dal Principato. “Ovviamente ci sono state conseguenze per i suoi diversi interventi chirurgici e per le procedure a cui è stata sottoposta negli ultimi mesi” ha continuato il principe. “Posso dire che stava patendo una fatica incredibile. Non dormiva bene da un certo numero di giorni e non mangiava affatto bene. Ha perso molto peso, il che l’ha resa vulnerabile ad altri potenziali disturbi. Un raffreddore o l’influenza o, Dio ci aiuti, il Covid”.

Il gossip, però, ha parlato anche di un possibile tradimento della principessa. Offeso, Alberto ha deciso di commentare anche questa notizia: “Non è un problema di relazione personale” ha detto. Poi ha chiesto chiaramente di essere lasciato in pace: “Ha bisogno di privacy; come famiglia abbiamo bisogno di privacy. Ha bisogno di tempo per riposare nel miglior ambiente possibile. Anche se noi come famiglia siamo personaggi pubblici. Quando i personaggi pubblici hanno problemi di salute, meritano la privacy proprio come chiunque altro. Spero che tutti lo capiscano. Dateci il tempo di cui abbiamo bisogno; datele il tempo di cui ha bisogno per guarire e stare meglio e tornare con la sua famiglia a Monaco”.

Nel frattempo Jacques e Gabriella, i figli della coppia, tra poco compiranno 7 anni e dovranno passare i festeggiamenti lontani dalla madre. “Loro hanno capito” ha promesso Alberto.