Elisa Isoardi torna in tv? Addio ad un’altra storica conduttrice

L’ex prima donna de “La prova del cuoco” sembra stia tornando in Rai con un programma tutto suo in una fascia oraria tra le più ambite.

Ha condotto “La prova del cuoco” per quattro anni di seguito per poi essere messa da parte in attesa di tempi migliori che avrebbero potuto rimetterla in sella.

I tempi migliori per Elisa Isoardi sembrano essere ritornati visto che BudinoBlog e Affari Italiani danno per certo un suo prossimo inserimento in Rai in una delle fasce orarie più ambite di sempre.

Si parla infatti che la conduttrice avrà tra le mani l’orario che al momento è stato dato a Francesca Fialdini con “Da noi…a ruota libera” la domenica pomeriggio dalle 17 subito dopo “Domenica In”. Ma la Isoardi sostituirà la collega tanto amata dal pubblico? Ecco cosa si conosce al momento.

Elisa Isoardi torna in grande stile dopo “una pausa forzata dalla Tv”

Sembra certo un nuovo ritorno sul piccolo schermo per la bella Isoardi che per troppo tempo è stata lasciata all’angolo in attesa di risposte, prima dalla Rai, poi da Mediaset ed infine da Real Time per cui si vociferava avrebbe condotto un programma tutto suo di cucina.

Settimana scorsa è stata ospite proprio da Mara Venier e ha ammesso che era stanca di questa “lunga pausa forzata dalla Tv”. La padrona di casa del salotto Rai la ha quindi risposto: “Elisa, sono sicura che presto ci sarà qualche bella novità”.

La novità è quindi giunta e a quanto pare avrà modo di prendere il posto della Fialdini ma non alla guida del suo show storico ma di un post “Domenica In”, una sorta di continuazione del programma di zia Mara oltre le 17, fascia oraria che con molta probabilità presto sarà interamente nelle mani della Isoardi.

E la Fialdini dove sarà spostata? Nessuna risposta e conferma/smentita è stata data al momento, dovremmo solo attendere maggiori informazioni dalla Rai e la sua dirigenza interna.