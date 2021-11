Elisabetta Gregoraci parla di se stessa e del suo percorso personale raccontandosi tramite un post su Instagram.

La Gregoraci nell’ultimo periodo è tornata più che mai alla ribalta tra social e tv.

Dopo la partecipazione al GFVip 20, durata però solo 3 mesi, la showgirl è tornata alla conduzione di Battiti Live (in onda su Rai 1) al fianco di Alan Palmieri.

Anche la scorsa estate aveva fatto parlare di sè dopo essere stata vista in vacanza con l’ex marito Flavio Briatore, padre del figlio Nathan Falco, cosa che aveva fatto ben sperare i fans che non si sono ancora arresi alla fine del loro amore.

Tra i due invece c’è solo tanto affetto ed è rimasto un ottimo rapporto anche e soprattutto per il bene del figlio. Elisabetta al momento è ufficialmente single.

Elisabetta Gregoraci e la sua nuova consapevolezza

Questa mattina Elisabetta ha dato il solito buongiorno social ai suo fan con due foto più particolari del solito. Elegante e bellissima come sempre, questa volta l’ex moglie di Flavio Briatore ha scelto di raccontare ai suoi followers qualcosa di profondo e personale.

Uno sguardo al suo passato, al suo percorso personale, a tutto ciò che ha dovuto affrontare e che è riuscita a superare uscendone più forte di prima.

“Ogni tanto mi fermo a pensare alla Eli di qualche anno fa, mi vedevo fragile e con qualche paura in più. La consapevolezza di chi sono è arrivata col tempo… e ad oggi direi alla me del “passato” che va bene avere timore ogni tanto ma che se insegui i tuoi sogni con determinazione e tenacia, e non ti fai abbattere dai piccoli grandi problemi della vita puoi raggiungere dei grandi obiettivi. Vi abbraccio.”

Inutile dire che l’affetto dei suoi followers è stato prorompente, personaggi famosi e persone comuni hanno lasciato numerosissimi commenti di incoraggiamento, approvazione e ammirazione, non sono ovviamente mancati complimenti alla sua bellezza.

La Gregoraci appare infatti più bella del solito, raggiante, sfoggiando un sorriso più bello del solito. E’ il sorriso della consapevolezza, il sorriso di colei che è riuscita a ritrovare se stessa senza dimenticare e mettere da parte il suo passato.

Al termine della didascalia la showgirl si rivolge direttamente al suo pubblico esortandoli ad inseguire i propri sogni senza timori.