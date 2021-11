Elodie ha riscaldato i fan mostrandosi irresistibile. Stesa sul letto, la cantante da un buongiorno rovente al popolo del web.

Giornata iniziata con il piede giusto per il popolo del web, in estasi per la mise rovente condivisa da Elodie nelle stories di Instagram. Seguita da 2,5 milioni di follower, la cantante e modella ha così stupito per l’ennesima volta con le sue curve roventi e la sua bellezza mozzafiato.

Diventata conosciuta a seguito della partecipazione alla quindicesima edizione di “Amici” è poi approdata al “Festival di Sanremo”, consacrando la sua carriera di cantante. Accanto a questo percorso nella musica è anche modella, influencer e conduttrice.

Attivissima su Instagram, ogni suo scatto scatena le fantasie dei fan sempre in estasi per il suo fisico pazzesco, la sua chioma corvina e il suo sguardo angelico. Questa volta a catturare l’attenzione di tutti un video sbalorditivo in cui si mostra distesa sul letto.

Elodie irresistibile: il video che alza la temperatura del web

