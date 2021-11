A “L’Eredità”, la sfida tra Nastja e Daniele ha dato luogo a dei siparietti a dir poco sconcertanti: Flavio Insinna non sapeva come gestire la situazione

Come ogni sera, il quiz game di Rai 1 non ha mancato di regalare forti emozioni al pubblico da casa. “L’Eredità”, giunto alla 20esima edizione, si conferma il programma più seguito della fascia preserale. Nonostante l’agguerrita concorrenza di “Caduta libera”, nessun format sembra in grado di eguagliare il successo del gioco di Rai 1.

Flavio Insinna, sempre in prima linea quando si tratta di far divertire il pubblico, si è trovato in estrema difficoltà durante la puntata di questa sera. Il duello tra Daniele e Nastja ha avuto delle conseguenze imprevedibili per il conduttore. Analizziamo nei dettagli quanto da poco accaduto.

“L’Eredità”, la concorrente ha una crisi in diretta. Insinna è sconcertato: “Calmati, per favore”

La puntata odierna de “L’Eredità” è decisamente partita col botto. Flavio Insinna, dopo essersi a lungo divertito con i concorrenti nella fase degli “Abbinamenti”, ha annunciato la prima, inevitabile sfida: quella tra Daniele e Nastja. I due partecipanti, durante le battute iniziali del duello, erano apparsi agguerriti e determinati, nonché preparatissimi rispetto ai quesiti posti da Insinna.

Ad un certo punto, tuttavia, Nastja si è lasciata travolgere da un incontrollabile ed inaspettato panico. La giovane, dopo essersi bloccata a causa di una semplice domanda, è rimasta in silenzio anche di fronte alle successive. “Ti controlla acqua e olio“, le ha proposto Flavio, che non sapeva come gestire il silenzio della concorrente. “Benzinaio“, ha esclamato in extremis la giovane, dopo essere andata nel pallone.

“Era detto il Divin Codino“: questo il successivo quesito, che non era decisamente nelle corde della partecipante. “Biagio, Bia… Baggio!“, ha replicato Nastja, tradendo l’agitazione che l’aveva colta. Il conduttore, notando il suo disagio, ha cercato di rassicurarla con la massima delicatezza: “Calmati, per favore. Non è successo nulla di grave. È un gioco“.

La concorrente, che in seguito ha ripreso il controllo della situazione, è riuscita a concludere il duello senza ulteriori intoppi. Insinna, dopo essersi sincerato dello stato d’animo di Nastja, è tornato a scherzare e a ridere come di consueto.