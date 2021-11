Fabrizio Corona attacca Giorgia Soleri. Lei replica: “Credono che la mia libertà sia loro proprietà”

Il re dei paparazzi Fabrizio Corona attacca l’influencer e attivista Giorgia Soleri su instagram; lei replica citando la poetessa Joumana Haddad.

Fabrizio Corona torna a far parlare di se sui social, questa volta per aver attaccato Giorgia Soleri, influencer, attivista e fidanzata del frontman dei Maneskin, Damiano, reduce insieme al resto della band dal successo ottenuto negli USA.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>>>>> I Maneskin spiazzano tutti con un look inedito e conquistano gli American Music Awards – FOTO

La ragazza, da sempre attiva nella lotta femminista, aveva pubblicato qualche giorno fa su instagram una foto che la ritraeva con le ascelle non depilate; tale foto ha scatenato l’ira di Corona che ha pesantemente imperversato su di lei dichiarando di provare “vomito per queste finte radical chic che devono ostentare un femminismo di cui non c’è più bisogno”. E ancora, ha parlato di “provocazione monetizzata a tutti i costi”.

Secondo l’ex marito di Nina Moric, la Soleri vorrebbe solamente ostentare un forzato anticonformismo a tutti i costi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

La risposta dell’influencer non ha tardato ad arrivare ed il suo attacco non è stato da meno. Giorgia ha pubblicato sempre all’interno del suo profilo instagram una foto dove viene riportata tale citazione: “Sono una donna. Credono che la mia libertà sia loro proprietà. Ed io glielo lascio credere. E avvengo”.

“Joumana Haddad, 1998. Più attuale che mai” questa è la descrizione aggiunta alla foto. Viene così svelata la provenienza della citazione, una poetessa libanese, e accanto ad essa troviamo una velata, ma non troppo, frecciatina all’ex paparazzo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>>>>>> Justine Mattera la posa illegale e fuori dal comune: trasparenze da censura. Uno spettacolo – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Il nome di Fabrizio Corona non è mai stato fatto in maniera esplicita, ma il post è chiaramente riferito a lui. Pertanto, nonostante non sia ancora arrivata nessuna replica da parte di quest’ultimo, non è escluso che la “lotta” tra i due potrebbe continuare.