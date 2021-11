Dopo l’uscita di Nicola Pisu dalla casa più spiata d’Italia, spuntano nuove rivelazioni sul suo rapporto con Miriana Trevisan.

Travagliato, complicato e doloroso. Questo il legame che ha unito Miriana Trevisan e Nicola Pisu nel corso del “Grande Fratello Vip 6″ di cui spuntano nuove rivelazioni inaspettate.

Eliminato dalla casa più spiata d’Italia nell’ultima puntata, il 32enne figlio di Patrizia Migliorni, ha catturato l’attenzione proprio per il rapporto creatosi con la Trevisan, showgirl 49enne tra le più note.

La sua bellezza e il suo carisma hanno fatto battere il cuore del giovane, conquistato dalla concorrente anche se le cose tra di loro non sono andate come avrebbe voluto. Spuntano nuove rivelazioni sull’evoluzione dei sentimenti tra i due.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu: il rapporto sempre più difficile

“Sono sempre stato sincero, non ho mai nascosto i miei sentimenti, ma lei non è stata generosa nei miei confronti. Le ho dimostrato affetto in tutti i modi”, queste le parole di Nicola Pisu. Parole in cui si legge tutto il rammarico per la chiusura del rapporto con Miriana.

Se la showgirl aveva rassicurato il giovane su un possibile futuro fuori dalla casa, le cose sembrano per lei essere cambiate, gettandolo nel dispiacere totale.

Tuttavia giorno dopo giorno i due hanno continuato a scambiarsi dolci effusioni, anche dormendo insieme abbracciati: “Quello che mi dispiace è il fatto che abbia giocato con i miei sentimenti”, le affermazioni nel rammarico di Nicola. La concorrente era attratta da lui, ma forse non provava un forte innamoramento.

La madre Patrizia in divere occasioni aveva tentato di proteggere il figlio, mettendolo in guardia sulla visibile differenza di comportamento tra i due. Consiglio non seguito da Pisu che ha deciso di ascoltare più il cuore che la razionalità.

Per lui la Trevisan, come ha raccontato lui stesso, è l’ultima persona che vorrà rincontrare una volta che si spegneranno le luci della casa del GF Vip.