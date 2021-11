Gianni Morandi: quel dolore devastante che ha segnato il suo passato. La perdita mai dimenticata

Gianni Morandi è un cantante che ha fatto la storia della musica italiana. Vi sveliamo alcune curiosità sul suo conto per farvi conoscere meglio il personaggio tanto amato

“In ginocchio da te”, “Scende la pioggia”, “Occhi di ragazza”, “Uno su mille”, “Andavo a cento all’ora”, “Fatti mandare dalla mamma”. Questi sono solo alcuni titoli dei brani più famosi di Gianni Morandi che hanno fatto e fanno tutt’ora parte della colonna sonora della vita di milioni e milioni di persone. Il cantante, classe 1944, nativo di Monghidoro, è sicuramente emblema della musica leggera italiana avendo all’attivo oltre 50 milioni di dischi venduti.

Alla soglia dei 77 anni il suo successo non conosce freno. Ha saputo, infatti, conquistare anche le generazioni più giovani tramite brani sempre freschi, attuali, con collaborazioni prestigiose o inseriti nel soundtrack di film internazionali (un esempio su tutti il recente lungometraggio targato Pixar Animation Studios, “Luca”). Vi sveliamo alcune curiosità sul suo conto che probabilmente ancora non conoscete.

Gianni Morandi: 5 curiosità sul cantante che vi stupiranno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

1. Il padre di Gianni Morandi, Renato, era un ciabattino; la madre, Clara Eleonora Lorenzi era una casalinga. Prima di ottenere il suo straordinario successo, il cantante ha intrapreso lo stesso mestiere del padre e ha venduto bibite nel cinema della sua città d’origine. Nello stesso periodo ha provato, senza successo, a fare il pugile.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –>Barbara D’Urso, la perdita devastante annunciata a “Pomeriggio 5”: “Non riesco a non pensarci”

2. É un grande sportivo: ha preso parte per ben 13 volte alla famosa maratona di New York, corsa annuale che si compone di 42 km e 195 metri attraverso i cinque grandi distretti della Grande Mela.

3. Ha oltre 3 milioni di follower su Facebook e 1,3 milioni su Instagram. È diventato un personaggio del web molto popolare, anche tra i giovanissimi, per via dei suoi post allegri ma soprattutto perché risponde a tutti gli utenti con garbo e cortesia, pure a quelli più insolenti e sfacciati, ai quali riserva una frecciatina o una risposta sagace data sempre con estrema educazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Checco Zalone, le avances alla nota attrice: lei lo respinge, ma poi…

4. É stato sposato dal 1966 al 1979 con l’attrice Laura Efrikian. Dal rapporto sono nati i figli Marianna (attricce ed ex moglie di Biagio Antonacci) e Marco. Non tutti sanno che la coppia ha perso nel 1967 la primogenita, una bambina di nome Serena. Purtroppo morì a poche ore dalla nascita. Un fatto devastante per entrambi.

5. Nel 2004, si è risposato con Anna Dan, dirigente di una società informatica. Nel 1997 hanno avuto un figlio, Pietro, musicista come il padre e il fratello maggiore Marco.