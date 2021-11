“Come sei seria!”. Juliana Moreira, l’allenamento bollente sui social FOTO

Julian Moreira anche in casa non si ferma: il video del suo allenamento che ha pubblicato su Instagram ha fatto record di likes in pochi minuti

Juliana Moreira è senza ombra di dubbio una delle donne più conosciute del mondo della televisione italiana. Basta vedere il suo volto per ricordare tutti quegli anni a Paperissima Sprint, lei che affiancava il Gabibbo con il suo sorriso mozzafiato e la sua allegria contagiosa. Nonostante sia passato del tempo è difficile dimenticare quei momenti, ma soprattutto dimenticarsi di lei: Juliana nel corso degli anni si è fatta volere bene da milioni di telespettatori, che ad oggi la seguono nel suo quotidiano su Instagram.

Juliana Moreira e l’allenamento più bello: pioggia di likes

Juliana su Instagram ha migliaia di followers che la seguono con costanza e con affetto ogni giorno. La sua vita ad oggi appare completamente diversa da quella che era un po’ di anni fa: ovviamente è cresciuta, poi si è sposata e ha messo su famiglia. Oggi è una donna felice e realizzata sotto molteplici punti di vista e non potrebbe essere più soddisfatta di così, delle persone che ha accanto e della persona che lei stessa è riuscita a diventare.

È tutt’ora una donna bellissima, ma per tenersi in forma sta molto attenta alla alimentazione e soprattutto fa un allenamento molto intenso. L’ultimo post che ha pubblicato su Instagram, è proprio un video di lei che fa ginnastica con la Nintendo Switch.

Il video è diventato virale su Instagram e ha raggiunto tantissimi likes in pochi minuti: pioggia di complimenti per uno dei personaggi più amati della televisione.