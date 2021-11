Massimo Cannoletta: chi è e cosa fa oggi il concorrente che ha sbancato a “L’Eredità”. La svolta inaspettata nella sua vita

Massimo Cannoletta. L’uomo dei record televisivi, il concorrente de “L’Eredità” che ha vinto una cifra esorbitante ha stravolto completamente la sua vita. Ecco cosa fa oggi

I quiz televisivi hanno avuto sicuramente (e hanno tuttora) una funzione istruttiva importante oltre a quella di mero intrattenimento. I telespettatori, infatti, hanno l’opportunità di mettere alla prova le proprie conoscenze direttamente dal divano di casa e apprendere nuove nozioni.

Il re indiscusso dei conduttori di questo genere è stato sicuramente il compianto e mai dimenticato Mike Bongiorno. Chissà cosa avrebbe pensato il popolare conduttore se nel suo percorso lavorativo avesse incontrato Massimo Cannoletta, uno dei concorrenti più preparati e vincenti del panorama televisivo nostrano. L’uomo, classe 1974, è originario di Acquarica, in provincia di Lecce. Ha occupato il posto di campione nel programma di Rai 1 “L’Eredità” per ben 34 giorni, conquistando una cifra esorbitante. Scopriamo come la sua partecipazione ha stravolto totalmente la sua vita.

Massimo Cannoletta: cosa fa oggi lo straordinario campione de “L’Eredità”

Massimo Cannoletta ha suscitato l’ammirazione dei telespettatori italiani grazie alla sua preparazione, mostrata con disinvoltura durante l’arco della sua lunghissima partecipazione al programma “L’Eredità”, in onda su Rai 1.

Il campione si è aggiudicato un montepremi di 280mila euro poco meno di un anno fa. Ha deciso di ritirarsi spontaneamente dal gioco, rimanendo imbattuto. Ha dato il commiato poco prima di Natale con la simpatia che lo ha sempre contraddistinto rivolgendosi al presentatore Flavio Insinna con queste parole: “Devo andare a fare il presepe”.

Di certo, non poteva prevedere che la sua partecipazione al programma avrebbe presto stravolto la sua vita. Laureato in scienze politiche, ha interessi poliedrici che lo rendono un cultore in diverse discipline fra cui storia, arte e musica. È un divulgatore a tutti gli effetti, competenza che lo ha portato nuovamente sul piccolo schermo, questa volta come protagonista arruolato nelle file della Rai. É, infatti, nel cast del programma “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone ed è presente anche a “Citofonare Rai 2” con Simona Ventura e Paola Perego, portando gli italiani alla scoperta dei posti più belli dello Stivale.

Parla 5 lingue, ha raccontato di aver fatto due volte il giro del mondo e da quanto si evince non è al momento impegnato sentimentalmente. É possibile ascoltare il suo interessantissimo podcast su varie piattaforme on-line dal titolo “Massimo 20”.