Un fuori programma provocante mette e rischio la serenità della conduttrice a “Mattino Cinque”, la risposta di Federica Panicucci metterà a tacere il suo interlocutore.

Una tumultuosa parentesi nell’ultima puntata della trasmissione infrasettimanale di “Mattino Cinque” non ha risparmiato i suoi telespettatori da dichiarazioni fuori dall’ordinario.

Apertasi senza preavviso una discussione sulle dinamiche attualmente contraddittorie tra due noti coinquilini della casa del “Grande Fratello Vip“, un ospite del programma non ha saputo trattenersi da raccontare dettagli non troppo graditi dalla presentatrice. Proprio in quel momento Federica Panicucci sentirà d’intervenire tentando di mettere la “bollente” questione in chiaro.

“Mattino Cinque” accade l’imprevisto, disagio per Federica Panicucci: “Anche meno…”

Dopo la bomba esplosa in seguito alle rivelazioni dello scorso appuntamento con il “GF Vip” sul legame d’amicizia ancora non del tutto compreso tra Soleil Sorge e Alex Belli, vorrà fare luce sul dilemma Marco Balestri. L’ospite, dopo aver sottolineato di non riuscire a comprendere come sia possibile che l’attore non provi alcuna attrazione verso l’influencer, pur trascorrendo la maggior parte del tempo nella casa al suo fianco, o essendo protagonista di effusioni, come accaduto proprio nella serata di ieri a pochi minuti dal “gioco della t-shirt”, si tradirà scatenando la reazione della conduttrice.

“Ma cosa vuoi dire?“, chiederà in palpabile disagio la Panicucci, specificando: “non è questa la sede per approfondire questo argomento”. A rincarare la dose, in attesa dell’arrivo al “GF” della moglie di Alex, Delia, ci penserà una seconda ospite. L’attrice Emanuela Titocchia. La quale racconterà di aver vissuto in prima persona le reazioni di Belli alla sua “vicinanza” sul set di Centovetrine.

La conduttrice cercherà di tirare il freno d’emergenza in tutti i modi. Ma non riuscendo più a trattenersi, date le scottanti dichiarazioni, si ritroverà ad ammonire anche l’ultima ospite.

“Guarda io ti ringrazio per questi dettagli così precisi“, rivolgendosi alla Titocchia, “ma anche meno…“