Melissa Satta fenomenale su Instagram: la showgirl ha pubblicato uno scatto in cui indossa un micro top con décolleté in bella mostra.

Melissa Satta, con la sua bellezza illimitata e con la sua sensualità, ha catturato da sempre il cuore degli italiani. Non a caso la nativa di Boston è stata una delle Veline più amate della storia di ‘Striscia la Notizia’ ed è una testimonial ricercatissima da brand di caratura mondiale.

La Satta è stata sotto i riflettori anche per alcune vicende della sua vita privata: la classe 1986 è stata infatti la moglie di Kevin Prince Boateng. I due si sono sposati nel 2016 ma si sono separati nel 2019, tornando insieme per una breve parentesi estiva dello stesso anno ma lasciandosi nuovamente. La classe 1986 ha un profilo seguito da 4,4 milioni di utenti: ogni giorno li ringrazia con fotografie monumentali. Questa sera, Melissa ha condiviso un’immagine in cui indossa un micro top che sta letteralmente per cedere.

Melissa Satta, il micro top cede: spettacolo non adatto ai deboli di cuore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Melissa, questa volta, ha superato ogni limite condividendo in rete una fotografia non legale in cui indossa un micro top davvero striminzito che copre poco e niente. La showgirl è in versione sportiva: non a caso, qualche istante dopo, ha piazzato online un video in cui si allena.

Il top sta per cedere e regala una scollatura che fa sognare gli ammiratori. Il suo décolleté fuoriesce con prepotenza, offrendo una visione non adatta ad un pubblico di minori. La fotografia sta scatenando le fantasie dei followers: pioggia di likes e di commenti per lei. “Nessuna come te”: un utente celebra la modella con una frase fantastica.

La Satta, la scorsa settimana, offrì anche una panoramica delle sue gambe chilometriche e del suo incredibile didietro.