La giornalista ha pubblicato una serie di scatti in sequenza che hanno lasciato senza parole tutto il pubblico. La sua bellezza non ha eguali!

Veronica Gentili sta ottenendo sempre più consensi da parte del grande pubblico che ha imparato a conoscerla alla conduzione di diversi programmi di successo tra cui ‘‘Stasera Italia” e “Controcorrente” su Rete 4 e “Buoni o cattivi” su Italia uno.

Non solo programmi tv ma anche attrice di successo. Sono diverse le pellicole e le fiction alle quali ha preso parte nel corso degli anni tra cui quelle di maggiore successo come ”Don Matteo”, “Il commissario Rex“, “Provaci ancora prof!” e “Romanzo criminale“.

Il suo talento è indiscusso ma ciò che ama di più fare è la giornalista tanto che nel 2020 è stata insignita del “Premio Sulmona di Giornalismo”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———-> “Meravigliosa” Claudia Ruggeri in canotta è un’arma di seduzione: davanzale fuori… FOTO

Veronica Gentili strega Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

In quest’ultimo post pubblicato da Veronica Gentili è impossibile non rimanere stregati dalla sua proverbiale bellezza.

Sono ben sei le fotografie che questa sera ha deciso di regalare ai suoi numerosi followers.

Con la sua professionalità e femminilità che la contraddistingue ha posato davanti l’obiettivo e con il suo charme e savoir a faire ha incantato tutti.

Considerata da molti una ”donna d’acciaio”, in una recente intervista su ”Affari italiani” a proposito di questa denominazione ha commentato: “Quel che vede è una corazza che nasconde in realtà una parte fragile, inquieta, sensibile che è quella che poi mi caratterizza principalmente. Amo dire, come spesso ammette papà quando parliamo di me, che la mia debolezza è la mia forza. Per alcuni versi credo veramente che sia cosi. Sicuramente una persona che ha fatto tesoro delle esperienze vissute ed è riuscita a tradurle in una struttura esterna come lei a definito, apparentemente d’acciaio”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———-> “X Factor”, Emma interrompe il conduttore durante la diretta: “È una me**a di schifo”

Veronica Gentili nel suo libro “Gli immutabili” che ha pubblicato quest’anno, ha raccontato del suo compagno con il quale convive ma che vuole mantenere riservato così come la sua vita privata che protegge gelosamente.