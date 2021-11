Una donna di 51 anni è morta ed un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto sulla provinciale 43 Montemilone-Venosa, in provincia di Potenza.

Ancora un incidente mortale sulle strade del nostro Paese. L’ultimo questa mattina in provincia di Potenza. Due auto, condotte rispettivamente da una donna di 51 anni e da un 41enne, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrate lungo la strada provinciale 43 Montemilone-Venosa. I soccorsi, arrivati sul luogo del sinistro, non hanno potuto far nulla per la donna, mentre il 41enne è stato elitrasportato in ospedale, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni.

Una donna di 51 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, ha perso la vita questa mattina, venerdì 26 novembre, in un tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale 43 che collega Montemilone e Venosa, entrambi comuni in provincia di Potenza.

La vittima, riferiscono alcune fonti locali e la redazione dell’agenzia Ansa, viaggiava alla guida di una Fiat Punto che, per cause ancora in fase di verifica, si è scontrata con un’Audi A3, condotta da un uomo di 41 anni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. Considerata la gravità della situazione è stato fatto atterrare anche l’elisoccorso. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto far nulla per la 51enne, di cui è stato possibile solo constatarne la morte: troppo gravi i traumi riportati nel sinistro. Il conducente dell’Audi, riporta l’Ansa, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in eliambulanza presso l’ospedale San Carlo di Potenza.

Oltre ai soccorsi, sono sopraggiunti anche i carabinieri che si sono occupati dei rilievi e degli accertamenti per risalire alla dinamica dello scontro e ad eventuali responsabilità.