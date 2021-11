Regali di Natale: idee beauty per tutte le età, alla scoperta dei cosmetici

Il momento della scelta dei regali di Natale si sta avvicinando, scopriamo qualche idea interessante che riguarda il settore beauty

Quest’anno la ricerca per i regali di Natale è iniziata presto, già ad agosto alcuni hanno cominciato a cercare il giusto regalo per i propri cari. Anche le decorazioni natalizie sono arrivate con largo anticipo. Ogni generazione ha in mente regali diversi, ma la tendenza riguarda i prodotti cosmetici. Con tutte le novità che circolano sul web dai vari influencer, è inevitabile farsi coinvolgere nel mondo beauty. Vediamo allora qualche idea regalo.

Idee regalo beauty per tutte le età

Per la categoria di donne tra i 60 e 70 anni, la tendenza beauty riguarda le sopracciglia. In particolare il trucco per questa parte del viso. Da sempre le sopracciglia sono una delle parti più curate del viso e serve un make-up perfetto per averle in ordine e perfette. Per quando riguarda gli uomini di questa fascia di età invece, sono di tendenza i prodotti per la cura della barba, oli e balsami.

Per quanto riguarda invece la generazione X, che coinvolge donne tra i 40 e 50 anni, la cura della pelle sembra essere la priorità. Trattamenti per la pelle, skincare routine e strumenti per levigare il viso. Invece per i millennias, che sono nella fascia di età compresa tra i 25 e 40 anni, la tendenza è quella di un buon make-up glamour tra ombretti colorati e eyeliner appariscenti.

In particolare pare che il trucco rétro stile anni settanta sia in voga quest’anno anche per la generazione Z, quelli nati alla fine degli anni ’90 e 2000. Pertanto occorrono blush rossi, ombretti luminosi e colorati, rossetti, mascara e prodotti per le ciglia.

Dunque i consigli per regali di beauty quest’anno sono questi. Cominciate a cercare questi prodotti in tutte le profumerie d’Italia. Sicuramente renderete felici i vostri nipoti, amici, figlie e parenti. Un buon prodotto cosmetico è sempre utile, la cura della pelle e dell’aspetto estetico sono fondamentali. Anche per il corpo ci sono moltissimi prodotti indicati da regalare, come scrub, creme idratanti, saponi detergenti e tanto altro. Anche le maschere viso vanno molto di moda e le potete trovare a buon prezzo in tante profumerie.