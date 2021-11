Arriva un nuovo scossone per la Royal Family. Retroscena spinosi sono venuti a galla, lasciando la Regina Elisabetta senza fiato: quello che è accaduto è impensabile.

Insonnia e nervi a fior di pelle. Per la Regina Elisabetta non sono giorni facili in quanto ai suoi problemi di salute si è aggiunto un colpo di scena bomba, capace di far tremare tutta la sua famiglia, già in difficoltà negli scorsi a seguito dei retroscena legati a Harry e la sua Meghan.

Dopo l’addio dei duchi di Sussex da Palazzo lo scorso anno, le loro mosse hanno infatti in molteplici occasioni fatto saltare il tappo della Royal Family, sempre più stufa dei loro comportamenti.

Dall’intervista ai microfoni di Oprah Winfrey, alle continue accuse verso i parenti, all’arrivo di una biografia scottante di Harry, innumerevoli le situazioni che hanno messo a repentaglio la reputazione dei Windsor.

In questi giorni un nuovo accadimento spiazzante ha lasciato per l’ennesima volta la Sovrana senza fiato, portandola a nervosismo e sgomento.

Royal Family trema, Regina Elisabetta su tutte le furie

Se ormai nel cuore della Royal Family, William e Kate acquistano sempre più consensi, facendo gioire i parenti con i loro modi di fare regali e gentili, lo stesso non accade per Harry e Meghan.

I rapporti tra la coppia e i Windosr sono sempre più tesi e nuovi retroscena li avrebbe ulteriormente minati. Tutto è accaduto a seguito dell’uscita di una serie, firmata dalla BBC, composta da due episodi, intitolata “The Princes and the press”, le cui scene hanno fatto tremare Sua Maestà.

Il docu-film, concentrato sul rapporto tra i figli di Lady D. e Carlo con la stampa, svela retroscena dal passato dei duchi di Sussex: dal momento delle nozze, avvenute nel 2018, a focus sulle loro personalità.

Il ritratto snodato scena dopo scena è di un Harry dal temperamento instabile e fragile e dello shock di Sua Maestà a seguito del suo abbandono di Londra al fianco della Markle.

La trama ha approfondito inoltre le gelosie intercorse tra William e Harry, nonché tra le loro mogli. In particolare Kate sarebbe convinta che Meghan abbia sposato il cognato solo per avere visibilità e avvicinarsi all’obiettivo di diventare presidente degli Usa.

Al centro della sceneggiatura soprattutto i raggiri della famiglia reale per trovare accordi con la stampa ed entrare nelle sue grazie.

Argomenti bollenti che hanno fatto tremare Buckingham Palace. Il documentario è infatti stato trasmesso sulla rete nazionale, lo scorso 22 e 23 novembre, senza avere previa approvazione della Sovrana. La richiesta dei Royals poter revisionare il contenuto della produzione in anticipo è stata infatti rifiutata, facendoli così una sorpresa amara.