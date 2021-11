Il volto di Sky Sport si lascia immortalare durante una sua ospitata nel programma di punta dell’azienda. Il suo look è impeccabile!

Federica Masolin sa come ammaliare il suo pubblico su Instagram e questa sera si è resa protagonista di uno scatto che ha mandato in tilt tutti i suoi followers.

Il volto di Sky e della Formula 1 si differenzia da tutte le altre per la sua simpatia e per quella completa assenza di aria da diva che non le dà un tono altezzoso piuttosto quello della ragazza della porta accanto.

Spesso l’abbiamo vista nei paddock pronta a intervistare i piloti eppure da bambina era iper femminile e lontana dall’idea che un giorno sarebbe stata l’unica ”quota rosa’‘ in un mondo completamente maschile.

A metterci lo zampino è stato suo padre, appassionato di sport che le ha trasmesso l’amore per il percorso che poi avrebbe intrapreso crescendo.

In un’intervista a ”Io donna” aveva rivelato: «Mio papà ha cominciato a portarmi con lui ogni volta che andava a vedere qualche manifestazione sportiva». Ed ha aggiunto: «Ricordo di essere andata in autodromo e allo stadio con le Barbie!».

Federica Masolin, quel look che ammalia

La bellissima giornalista questa sera è stata ospite del programma di punta di Sky.

Stiamo parlando di ”X-Factor”, live presso il Forum di Assago, dove diversi talenti esordienti si esibiscono davanti ai giudici Manuel Agnelli, Emma Marrone, Mika e El Raton sperando di conquistarsi un posto sulla scena musicale italiana come in precedenza hanno fatto artisti del calibro di Marco Mengoni o i Maneskin.

Federica Masolin in questo scatto scatena un turbinio di emozioni nei suoi followers che non resistono e rimangono ammaliati dal suo fascino e dalla sua femminilità.

La bellissima giornalista indossa un outfit semplice ma impeccabile: un maglioncino nero a dolcevita, una gonna corta bianca e nera e degli stivali alti.

“Una bambolina”, “Sei uno spettacolo”, “Il tuo sorriso è un raggio di sole”, sono i commenti che riceve da parte dei suoi appassionati followers. E qualcuno azzarda: “Regina ovunque ma manca il King“.