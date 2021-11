Rocco Siffredi è pazzo di lei: “E’ molto sexy, spero in un film”. Il nome dell’artista lascia senza parole

Rocco Siffredi ha confessato di essere completamente pazzo per lei. Nessuno avrebbe mai immaginato che la cantante lo ispirasse tanto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocco Siffredi (@roccosiffredi_official)

Rocco Siffredi è un personaggio molto noto in Italia e nel mondo, conosciuto da tutti per essere l’attore hard per eccellenza, ha fatto della sua passione il suo lavoro. Ha esordito come attore di film a luci rosse nel lontano 1987 recitando in “Fantastica Moana”. Dopo pochi anni si è trasferito a Los Angeles ed ha avviato la sua attività che negli anni gli a dato parecchie soddisfazioni.

Tra i tanti successi, Rocco ha ricevuto il premio AVN Award per il film “John Stagliano” come migliore attore hard per le scene di sess* a tre. Questo naturalmente è solo un piccolissimo riconoscimento rispetto al successo planetario che ha avuto negli anni.

Attualmente Rocco si è ritirato dal set per posizionarsi dietro la telecamera, da attore è diventato regista ed insegna a tanti giovani aspiranti attori ed attrici, i trucchi del mestiere.

Rocco è innamorato pazzo di lei, nessuno l’avrebbe mai detto

PER SCOPRIRE DI CHI SI TRATTA, VAI SU SUCCESSIVO