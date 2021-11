Rosalinda Cannavò, la proposta di Zenga nel giorno del suo compleanno: la gioia è incontenibile – FOTO

Nel giorno del compleanno di Rosalinda Cannavò, il fidanzato Andrea Zenga le fa una proposta che commuove i fan della coppia: cosa avrà risposto l’attrice?

Quest’oggi, 26 novembre, è un giorno davvero importante per la bellissima Rosalinda Cannavò. L’attrice e conduttrice, che attualmente si sta mettendo alla prova all’interno del format “Casa Chi”, festeggia il suo 29esimo compleanno. Una ricorrenza a dir poco speciale, che la modella può trascorrere accanto alle persone che più la amano.

Se l’anno scorso, infatti, la Cannavò ha festeggiato il proprio compleanno all’interno della casa del “Gf Vip”, oggi Rosalinda è circondata dall’affetto dei suoi cari e del fidanzato Andrea Zenga. Quest’ultimo, come si evince dai social, le avrebbe fatto una proposta impossibile da rifiutare. I fan, di fronte all’annuncio, si sono inevitabilmente sciolti.

Rosalinda Cannavò, la proposta di Zenga nel giorno del suo compleanno – FOTO

Nel corso di questo ultimo anno, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno ampliamente dimostrato il sentimento che li unisce. L’attrice, in ogni sua iniziativa professionale, viene supportata dal figlio di Walter Zenga, che non la perde di vista neanche per un istante. Quest’oggi, in occasione del 29esimo compleanno della bella siciliana, il fidanzato ha pensato bene di farle arrivare un biglietto davvero speciale.

Zenga, in una maniera decisamente insolita e divertente, ha avanzato a Rosalinda una proposta impossibile da rifiutare: un romantico viaggio a Parigi, previsto per il prossimo 3 dicembre. Andrea, il cui messaggio era sotto forma di disegnini e parole chiave, non poteva non ironizzare sul contenuto del biglietto.

“Ci ha messo un po’ a decifrarlo, ma è comprensibile“, queste le parole che accompagnano la foto in cui Rosalinda, ancora incredula, stringe tra le mani il suo regalo. La coppia, nella capitale francese, non potrà che suggellare questo profondo ed autentico sentimento, che ormai va avanti da circa un anno.

I fan saranno rimasti senza dubbio a bocca aperta di fronte al gesto di Zenga. Un gesto che conferma l’amore incondizionato che il personal trainer nutre per la bella conduttrice.